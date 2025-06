Was in den letzten Tagen befürchtet wurde, ist jetzt amtlich: Israel greift den Iran an. Nach israelischen Luftangriffen auf iranische Atomanlagen springen der Öl- und Goldpreis in die Höhe, während die Aktienmärke abrutschen. Die Luftangriffe wecken Sorgen über eine Eskalation im Nahen Osten und erhöhte die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold. Goldpreis steigt nach Angriff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...