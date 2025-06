Erfurt (ots) -Die schönste Zeit des Jahres hat begonnen, die Blütezeit der Rosen, ein besonderer Blühhöhepunkt und ein wunderbares Gartenerlebnis von Mai bis Juli. Die eleganten Blumen mit dem besonderen Duft sind bei Gartenfreunden und Blumenliebhabern gleichermaßen beliebt. Die Auswahl an Sorten, Farben und Blütenformen ist riesig. Rosen gedeihen an nahezu jedem Standort.Auf ca. 15.000 m² entfalten im Rosengarten und in den 54 Rosenringen vor den Hallen mehr als 4000 der eleganten Blumen ihre vielgestaltigen Blüten in einer großen Farbpalette. Das Besondere - im egapark sind die Rosen nach thematischen Schwerpunkten angeordnet: Die Wiedervereinigung im Rosenbeet verbindet BRD- und DDR-Züchtungen, Duft- oder Bienenrosen locken besonders viele Insekten an, ein weiteres Thema sind Blühfarben, Duftrosen und insektenfreundliche Sorten. Bodendeckerrosen oder Kletterrosen zeigen die Vielseitigkeit der beliebten Blumen.Im egapark-Rosengarten sind auch besondere Exemplare wie die Hiroshima-Rose und zwei zur Bundesgartenschau Erfurt 2021 getaufte Sorten zu sehen. Eine Besonderheit ist der mediterrane Bereich des egapark-Rosengartens, der mit seinen Säuleneiben das Flair der Toskana verbreitet. Die Rosen aus südlichen Ländern, z. B. persische Sorten, sind hier eingebettet in mediterrane Stauden wie Lavendel oder Gräser. Der Boden ist mit grauem Kiesschotter bedeckt und erinnert an den trockenen, steinigen Boden der Mittelmeerregion. Neben den alten Kletterrosen bietet der Themengarten auch mehrere idyllische Gartenkabinette, in denen Rosen mit verschiedenen Materialien wie Holz oder Metall kombiniert wurden oder ein Wasserbecken umrahmen.Die Königin der Blumen feiert im egapark ein eigenes Fest. Sie steht im Mittelpunkt des Rosengartenfestes am 22. Juni 2025. Für Gartenfreunde und Liebhaber der beliebten Blume bleiben keine Wünsche offen. Zwischen 11 und 17 Uhr gibt die egapark-Rosenexpertin Yvonne Udhardt Pflegetipps und zeigt die schönsten Sorten im Rosengarten. Staudenexperte Pascal Klenart empfiehlt pflanzliche Begleiter für die Königin der Blumen. Rosenexperte Hermann Oehring von der Deutschen Rosengesellschaft e.V. und Rosenfreundeskreis Suhl führt durch den Rosengarten und gibt sein Fachwissen gern weiter. Das Fest ist auch ein besonderer Anlass, um selbst kreativ zu werden. Die Volkshochschule Erfurt lädt dazu ein Rosenkeramik oder Aquarelle unter Anleitung anzufertigen, eine Erfurter Floristin zeigt in einem Workshop, wie Rosenkränze und florale Traumfänger entstehen. Die egapark-Meisterfloristin Cornelia Squara, bei vielen Bundesgartenschauen für ihre einzigartigen Arbeiten prämiert, lässt während einer öffentlichen Schauvorführung unter ihren geschickten Händen Meisterwerke entstehen. Inmitten der blühenden Rosenpracht flanieren die Ladies von "Gnadenlos schick" gewohnt schrill und extravagant durch den Garten. Die DADO-Show unterhält mit Humor, der Steigerwaldchor lädt zum fröhlichen Chorsingen auf die Parkbühne ein. Den musikalischen Schlusspunkt setzt die Band tONtAUBE mit Acapella-Musik und einem großen Spektrum von Balladen, Popmusik, Filmsongs oder Klassik.Unser Tipp: Tickets im Vorverkauf erwerben und ohne Wartezeit direkt den egapark und das Fest genießen!Pressekontakt:egapark Erfurtc/o Pressestelle der Stadtwerke ErfurtChristine KarpeTel. 0361 5641126Mail: presse@egapark-erfurt.dewww.egapark-erfurt.deOriginal-Content von: Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162118/6054415