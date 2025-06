Unterföhring (ots) -Wien gegen Berlin gegen Bad Segeberg. Wien gegen Pulheim gegen Ostfildern. Im GNTM-Finale 2025 stehen gleich zwei Models aus Österreichs Hauptstadt Wien. Aber können Pierre (22) und Magdalena (21) auch "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" gewinnen? Zoe (19), Daniela (20), Moritz (19) und Jannik (22) wollen das verhindern. Was die sechs Finalist:innen eint: Moritz, Daniela, Jannik, Magdalena, Pierre und Zoe wurden in den letzten Monaten zu gebuchten Gesichtern auf Laufstegen, in Kampagnen und Magazinen. Insgesamt sicherten sich die sechs Finalist:innen 16 Jobs - ein guter Start ins Modelleben. Am Donnerstag, 19. Juni, vereint das Sextett dasselbe Ziel: das Harper's Bazaar-Cover, der Titel "Germany's Next Topmodel" 2025 - kurz gesagt: der Sieg im erfolgreichsten und größten Model-Contest Deutschlands. Wer krönt ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn seine GNTM-Reise mit dem Titel? Zu wem sagt Heidi Klum: "Ich habe ein Foto für dich!"?Die sechs Finalistinnen und Finalisten im Überblick:Daniela (20, Ostfildern)Daniela modelte bis zum GNTM Casting bereits seit drei Jahren neben ihrem Studium. Sie ergatterte in der Casting-Woche drei Jobs und galt von da an als Überfliegerin der Jubiläumsstaffel, bis zum Hindernis-Walk. Dort beschoss sie für sich, ihre Reise bei GNTM zu beenden. Im Nachhinein gibt sie zu: "Ich denke, dass es mir auch mal gut tat an mir zu zweifeln." Heidi Klum: "Du bist selbstbewusst, ehrgeizig und lieferst auf den Punkt ab - genau das erwarte ich von einer Finalistin!" Daniela: "Jetzt gibt es kein Stopp mehr, ich will unbedingt diesen ersten Platz!"Magdalena (21, Wien)Nach einem emotionalen Umstyling und großer Überwindung beim Höhen-Shooting fühlt sich Magdalena als Model: "kompletter denn je". Das Harpers-Bazaar Shooting beschreibt die Österreicherin als einen der schönsten Tage ihres Lebens, obwohl sie sich dort der größten Hürde unter ihren Konkurrentinnen stellen musste: dem Regen. Magdalena: "Was hier passiert fühlt sich einfach surreal an!"Zoe (19, Pulheim)"Ich möchte, dass Heidi sieht, wie sehr ich das hier möchte. Ich habe immer alles gegeben, war am Set immer positiv und kreativ." Vom Bewerbungs-Walk, den Zoe auf einem Supermarkt-Parkplatz zwischen Mülltonnen abfilmte ging Zoe's Modellaufbahn bei GNTM steil bergauf. Heidi Klum: "Aus dir wurde im Laufe der Zeit ein richtig ernst zu nehmendes Model!"Moritz (19, Berlin)Heidi Klum: "Du bist das Nesthäkchen unter den Halbfinalisten, du bist facettenreich, wandelbar und mit fünf Jobs auch der absolute Vorreiter unter den männlichen Models." Moritz hatte zunächst mit Unsicherheiten zu kämpfen, lernte aber schnell dazu und wuchs laut Heidi Klum im Laufe seiner GNTM-Reise "enorm über sich hinaus". Moritz: "Ich bin sehr stolz auf mich - und meine Familie ist es definitiv auch!"Pierre (22, Wien)Heidi Klum: "Von der Bank auf den Laufsteg!" Pierre kann als gelernter Bänker nicht nur mit Geld umgehen, er liefert auch als Model ab. Er hat eine klare Vision: "Egal was der Traum ist, zieh es durch! Das möchte ich auch den Menschen da draußen mitgeben." Und sein Ehrgeiz macht ihn aus: "Wenn man es schon ins Halbfinale schafft, möchte man auch ins Finale". Sowohl Gastjuroren als auch Kunden zog er in seinen Bann und gewann von Woche zu Woche immer mehr an Professionalität.Jannik (22, Bad Segeberg)Jannik schwang nicht nur beim Casting vor Heidi Klum und Naomi Campbell das Tanzbein, er forderte Heidi auch im Hofbräuhaus zum Tanz auf. Sein extremes Körpergefühl bewies er nicht nur beim Tanzen, sondern auch auf dem Laufsteg und beim Shooten mit den Starfotografen. Alessandra Ambrosio bezeichnete Jannik als Supermodel und er selbst sagt: "Ich habe hier unfassbar viel mitgenommen, meine Grenzen überwunden, mein Selbstbewusstsein gesteigert und gelernt, für mich einzustehen."Interviews mit den Finalist:innen, aktuelle Informationen und Bildmaterial zur Show finden Sie auf unserer Presseseite presse.prosieben.de/GNTM2025 und auf GNTM.de (https://www.joyn.de/bts/serien/germanys-next-topmodel)"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Live-Finale am Donnerstag, 19. Juni 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Tina Land, Moritz Lügeringphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1171email: tina.land@seven.one, moritz.luegering@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6054455