Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten ist die Risikoaversion gestiegen, so die Analysten der Helaba.Die Handelsvereinbarung zwischen den USA und China sei schon nicht in der Lage gewesen, die Stimmung aufzuhellen. Zudem gebe es Sorgen wegen möglicher Zölle gegenüber anderen Handelspartnern, und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt hätten zugenommen. Heute Nacht habe Israel einen Militäreinsatz gegen den Iran gestartet, und nach Aussage von Ministerpräsident Netanjahu werde der Einsatz noch viele Tage weitergehen. Ein Gegenschlag sei zu befürchten und damit auch die Einbeziehung der USA in den Konflikt. Die Aktienmärkte in Asien würden aufgrund der Nachrichtenlage deutlich nachgeben, der DAX-Future sei klar im Minus und die Ölpreise stiegen kräftig. ...

