Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Neuemissionsmarkt für Covered Bonds hat nach der Frühlingsflaute wieder zu alter Stärke zurückgefunden, so die Analysten der DekaBank.Im Mai seien trotz der Feiertagsbremsen Euro Covered Bonds über 20 Mrd. EUR aufgelegt worden. Alle Anleihen seien gut gezeichnet, einige sogar bis zu fünffach überzeichnet worden. Die beliebtesten Laufzeiten seien einmal mehr kürzere Fälligkeiten über 5 und 7 Jahre gewesen, aber auch ein paar 10-jährige hätten gut platziert werden können. Die DKB habe sogar erstmals seit Anfang 2022 wieder einen 20-jährigen Covered Bond (Öffentlicher Pfandbrief) aufgelegt, der bei MS + 65 Bp fast vierfach überzeichnet worden sei. In den Swapmarkt sei zuletzt wieder Bewegung gekommen. Während sich die Bund-Swap-Spreads etwas hätten stabilisieren können, habe sich die Swapkurve am sehr langen Ende deutlich versteilert. (Volkswirtschaft Prognosen Juni 2025) (13.06.2025/alc/a/a) ...

