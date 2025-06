Hannover (www.anleihencheck.de) - Gleich mehrere Forschungsinstitute erhöhten gestern ihre Konjunkturprognosen für Deutschland für die Jahre 2025 und 2026, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Das Müchener ifo-Institut gehe für 2025 von einem Plus von 0,3% und für 2026 von 1,5% (Frühjahrsprognose: +0,1% bzw. +0,7%) aus. Das Essener RWI erwarte ebenfalls Wachstumsraten von 0,3% bzw. 1,5%. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft stelle +0,3% bzw. +1,6% (zuvor: +0,0% bzw. +1,5%) in Aussicht. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) rechne für das laufende Jahr mit einem Zuwachs um 0,4% und für 2026 mit +1,1%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...