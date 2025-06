Werden Sie eins mit Ihren Kreationen und sparen Sie bis zu 40 % auf neue Abonnements von Maxon One und einzelne Produkte. Für Visual-Effects-Künstler, Animatoren, digitale Bildhauer und Kreative, die ihren Workflow optimieren wollen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um kräftig zu sparen!

BAD HOMBURG VOR DER HÖHE, DE / ACCESS Newswire / 13. Juni 2025 / Maxon, ein Hersteller leistungsstarker, ansprechender Softwarelösungen für Content Creators, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte, Gaming und mehr arbeiten, hat heute die Rückkehr seiner mit Spannung erwarteten Verkaufsaktion angekündigt. Von Montag, den 16. Juni (00:00 PDT / 09:00 CEST / 16:00 JST) bis Mittwoch, den 18. Juni (Aktionsende 23:59 PDT / 08:59 CEST / 15:59 JST), können alle neuen Abonnenten von signifikanten Preisnachlässen profitieren: 40 % auf neue Jahresabonnements für Maxon One und 30 % auf neue Jahresabonnements für einzelne Produkte. Das sind drei Tage, an denen Sie bis zu 500,00+ $ auf Maxons gesamte Suite* professioneller visueller Effekte, 3D-Animationen und digitaler Bildhauerwerkzeuge sparen können.

Die Verkaufsaktion von Maxon ist die ideale Gelegenheit für Newcomer, branchenübliche Tools kennenzulernen und ihr kreatives Potenzial auf eine neue Ebene zu heben. Um ein neues Abonnement für Maxon One oder für ein einzelnes Produkt zu erwerben, besuchen Sie https://www.maxon.net/buy. Die Rabatte werden während der Geltungsdauer der Aktion automatisch angerechnet.

Maxon One ist das Toolset der Wahl für preisgekrönte Künstler, die ihre Ideen in den Bereichen Film, Fernsehen, Spiele, Architektur, Produktdesign u.v.m. zum Leben erwecken wollen. Die branchenführende Tool-Suite umfasst die Modellierungs-, 3D-Animations-, Simulations- und Rendering-Software Cinema 4D, ZBrush für Desktop und iPad, eine Oscar-gekrönte Lösung für digitales Modellieren und Malen, die vielfältigen Red Giant-Tools für Editing, Motion Design und Filmmaking, darunter Universe und Maxon Studio, sowie Redshift, Maxons leistungsstarker, GPU-beschleunigter Renderer, der für High-End-Produktion und blitzschnelle Leistung entwickelt wurde.

Mit dem Juni-Release freut sich Maxon, leistungsstarke neue Funktionen in seinem gesamten Ökosystem einzuführen. Cinema 4D 2025.3 wartet mit leistungsstarken neuen Flüssigkeits-Simulationen auf, die nahtlos in das Unified Simulation System integriert sind. Optimiert die Pipeline mit UDIM-Support, der es Künstlern ermöglicht, effektiv Meshes zu erstellen und zu verwenden, bei denen die Texturierung durch die Definition mehrerer UV-Kacheln optimiert ist. Mit den neuen Laubwerk Plants erhalten Sie Zugang zu einer umfangreichen Welt hochwertiger Pflanzen und dank der leistungsstarken KI-Suche von Maxon, finden Sie das benötigte Asset in Sekundenschnelle.

Redshift für Cinema 4D bietet nun editierbare Pro-Punkt-Attribute für Haarlocken, UDIM-Texturvorschau-Support und eine verbesserte Materialdarstellung im Ansichtsfenster, während die Versionen für Houdini und Maya erhebliche Verbesserungen des prozeduralen USD-Workflows enthalten, die 3D-Künstlern das Leben erleichtern sollen. Darüber hinaus sind alle Versionen von Redshift mit Qualitätsverbesserungen für Wolken und Nebel hoher Dichte, die mit dem Standard-Volumen-Shader gerendert werden, sowie mit der neuen vereinfachten Ambient Occlusion AOV für sofortige Vollbild-AO-Einstellungen mit dem Release von Redshift 2025.5 ausgestattet.

Darüber hinaus können Broadcaster und Marken mit dem neuen Create-Panel in Maxon Studio ihre eigenen Vorlagen entwickeln, die es Künstlern ermöglichen, auf einfache Weise maßgeschneiderte, perfekt auf den Styleguide abgestimmte Motion Graphics zu erstellen. Zusammen mit Hunderten von mitgelieferten Vorlagen bieten sie Editoren und Compositors eine Fülle von kreativen Möglichkeiten, die von Red Giant unterstützt werden. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihr Toolkit aufzurüsten - nutzen Sie die Verkaufsaktion von Maxon in diesem Juni und Sie erhalten mehr für weniger Geld.

* Aktionspreise verstehen sich exklusive Steuern, die gegebenenfalls an der Kasse angerechnet werden. Das Angebot gilt bis zum 18. Juni 2025. Nur für neue Jahresabonnements. Rabatte gelten nicht bei der Verlängerung von Abonnements, RLM-Lizenzen, Ausbildungslizenzen, Forger und Maxon One + Adobe Bundles. Es gelten die Geschäftsbedingungen.

Bei Fragen zur Volumenlizenzierung wenden Sie sich bitte an Maxon Sales. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte supportmail@maxon.net.

Zu den Produktlinien gehören die preisgekrönte Cinema 4D-Suite für 3D-Modellierung, Simulation und Animation, die vielfältige Red Giant-Produktpalette mit revolutionären Tools für Bearbeitung, Motion Design und Filmproduktion, der führende, rasend schnelle Redshift-Renderer und ZBrush, die branchenführende Lösung für digitales Modellieren und Malen, die für Deskop und iPad verfügbar ist.

