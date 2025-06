RIAD/MUSKAT (dpa-AFX) - Mehrere arabische Staaten haben die israelischen Angriffe auf iranische Atomanlagen scharf verurteilt. Die Angriffe stellten eine klare Verletzung internationalen Rechts dar, hieß es in einer Mitteilung der saudischen Regierung. "Das Königreich verurteilt diese ruchlosen Angriffe und betont, dass die internationale Gemeinschaft und der Sicherheitsrat eine große Verantwortung tragen, diese Aggression umgehend zu stoppen", hieß es in einer Mitteilung aus Riad.

Gespräche zu Atomprogramm am Ende?



Die omanische Regierung bezeichnete die Angriffe laut der Nachrichtenagentur des Landes als "gefährliche und rücksichtslose Eskalation", die eine eklatante Verletzung der UN-Charta und des Völkerrechts darstelle. Zudem drohe das israelische Vorgehen, diplomatische Bemühungen zunichtezumachen.

Erst am Donnerstag hatte Omans Regierung eine sechste Runde von Gesprächen zwischen dem Iran und den USA über das Atomprogramm des Landes in der omanischen Hauptstadt Muskat für Sonntag angekündigt. Bislang hatten die Gespräche keinen Durchbruch gebracht. Ob sie fortgesetzt werden können, gilt als zweifelhaft.

Auch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Katar kam scharfe Kritik an den israelischen Angriffen. Es handle sich um eine "eklatante Verletzung" von Irans Souveränität und einen klaren Bruch internationalen Rechts, hieß es aus der katarischen Hauptstadt Doha. Die Angriffe fügten sich in ein Muster wiederkehrender Aggressionen ein, die Bemühungen zur Deeskalation und diplomatischer Lösungen untergraben, so die Mitteilung weiter.

Ägypten verurteilte die Angriffe ebenfalls und warnte vor einem größeren Konflikt in der Region./cmy/DP/mis