Revolutionierende Sicherheitsbranche: Neue Technologie verbessert schnelle Identifizierung im Hochrisiko-Bereich

Rigaku Analytical Devices, ein Unternehmen der Rigaku Holdings Corporation (Hauptsitz: Akishima, Tokio; President und CEO: Jun Kawakami), gab die Einführung seiner 1064-nm-Raman-Analysatoren der 4. Generation aus der Icon-Serie mit Verbesserungen bei der chemischen Bedrohungsanalyse für Sicherheitsanwendungen bekannt. Der erste Teil der Serie, der Icon-X, wird im Rahmen der The International Hazardous Materials Response Teams Conference (HAZMAT) präsentiert, die vom 13. bis 14. Juni 2025 von der International Association of Fire Chiefs (IAFC) in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland veranstaltet wird. Ab dem 13. Juni werden wir mit der Einführung des weltweiten Vertriebs beginnen.

Der Icon-X ist der erste 1064-nm-Raman Analysator, um chemische Konfliktsituation-Analysen zur Verfügung zu stellen, die die Nutzer in die Lage versetzen, potenziell gefährliche Stoffe aus sicherer Entfernung zu analysieren. Dies ist entscheidend für das Militär, Ersthelfer, EOD (Explosive Ordnance Disposal, Kampfmittelbeseitigung) und Grenzschutzteams, die potenziell explosiven Bedrohungen ausgesetzt sein können, wie beispielsweise unter anderem aufgrund improvisierter Sprengsätze (Improvised Explosive Devices, IEDs), selbstgemachter Sprengsätze (Homemade Explosives, HMEs) und chemischer Bedrohungen. Diese neue, optionale Funktion reduziert darüber hinaus die Notwendigkeit einer zeitaufwändigen Probenentnahme und ermöglicht gleichzeitig den Einsatzkräften die Einschätzung von Gefahren ohne dabei die Situation zu beeinträchtigen.

Zusätzlich zur neuen Konfliktsituation-Analyse-Funktion umfasst der Icon-X eine integrierte umfassende Bibliothek chemischer Kampfstoffe (CWAs), Sprengstoffe, Betäubungsmittel, giftiger Industriechemikalien, Vorläufer und Schneidmittel usw. Der Icon-X bietet einen ergonomischeren Formfaktor mit Verbesserungen in allen Bereichen im Vergleich mit früheren Generationen, darunter:

Einsatz der neuesten Technologie für eine verbesserte Verarbeitung

Beleuchtete Tastatur und größerer, reaktionsschnellerer Touchscreen für einfachere Nutzung

Optionale GPS-Funktion, um kritische Scan-Daten für das Flottenmanagement und Sensitive Site Exploitation (SSE, sensible Ortserkundung) zu kennzeichnen

Verbesserte 13MP-Kamera mit LED-Blitz für klarere Bilder

Entspricht dem MIL-STD-810H Standard für Haltbarkeit und besteht dabei Schocktests, Druckprüfungen und extreme Temperaturen. Darüber hinaus verfügt er über eine IP68-Zertrifizierung, die seine vollständige Staub- und Wasserdichtigkeit garantiert ideal für raue Umgebungen und Dekontaminationszwecke

Neues Zubehör zur Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten, wie etwa ein Kugeltaster für Scans innerhalb eines tiefen Containers

Da kriminelle Netzwerke durch einen einfacheren Zugang zu Chemikalien und gefährlichen Rezepten immer raffinierter werden, war die Notwendigkeit, dass Ersthelfer über modernste Technologie verfügen noch nie zuvor von einer dermaßen entscheidenden Bedeutung. Aufgrund des Erfolgs früherer Generationen der 1064-nm-Raman-Handheld-Technologie von Rigaku bietet die Icon-Serie den Nutzern zuverlässige Ergebnisse. Somit können sie schneller reagieren und werden gleichzeitig vor einer Exposition geschützt. Die Nutzung der 1064-nm-Technologie bedeutet, dass die Nutzer durch durchscheinende Verpackungen scannen und schmutzige oder gemischte Substanzen ohne Fluoreszenzprobleme, einem häufigen Problem bei älterer Raman-Technologie, identifizieren können.

"Bei der Entwicklung der Icon-Serie berücksichtigten wir das jahrelange Feedback aus unserem globalen Netzwerk von 1064-nm-Raman-Nutzern und -Partnern", so Dr. Michael Hargreaves, Vice President of Science Technology bei Rigaku Analytical Devices. "Dadurch konnten wir eine bewährte, praxistaugliche Technologie auf die nächste Stufe heben und die Möglichkeiten einer handgehaltenen Spektroskopie tatsächlich erweitern."

Der Rigaku Icon-X wird vom 13. bis 14. Juni 2025 am Stand Nr. 314 im Rahmen der IAFC Hazmat Show in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland vorgeführt.

Der Rigaku Icon-X gehört nun zur preisgekrönten Flotte der 1064-nm-CQL-Analysatoren von Rigaku und wird durch die globalen Verkaufs- und Vertriebskanäle von Rigaku unterstützt. Weitere Informationen über den Icon-X finden Sie unter www.rigakuanalytical.com.

Über die Rigaku Group

Seit der Gründung im Jahr 1951 haben sich die Ingenieure der Rigaku Group dem Ziel verschrieben, der Gesellschaft mit Spitzentechnologien zu helfen, insbesondere in den Kernbereichen Röntgen- und Thermoanalyse. Mit einer Marktpräsenz in über 90 Ländern und rund 2.000 Mitarbeitern in 9 weltweiten Niederlassungen ist Rigaku ein Lösungspartner für die Industrie und Forschungsinstitute. Unsere Verkaufsquote in Übersee hat etwa 70 erreicht, während wir in Japan einen außergewöhnlich hohen Marktanteil halten. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir uns weiter und wachsen. Da sich die Anwendungen von Halbleitern, elektronischen Materialien, Batterien, Umwelt, Ressourcen, Energie, Biowissenschaften bis hin zu anderen High-Tech-Bereichen erstrecken, verwirklicht Rigaku Innovationen unter dem Motto "To Improve Our World by Powering New Perspectives".

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte rigaku-holdings.com/english

Über Rigaku Analytical Devices

Rigaku Analytical Devices ist ein Pionier in der Entwicklung tragbarer 1064-nm-Raman Spektroskopie. Unsere Produkte genießen das Vertrauen von Strafverfolgungsbehörden, Regierungsbehörden und Sicherheitsspezialisten, um chemische Bedrohungen zu identifizieren. Die Pharmaindustrie verlässt sich bei der Qualitätskontrolle auf unser Unternehmen. Bei Rigaku konzentrieren wir uns auf die Unterstützung unserer Kunden aufgrund unserer globalen Expertise und auf die Entwicklung innovativer Lösungen, die optimal funktionieren, neue chemische Bedrohungen eindämmen und stets zuverlässig und kostengünstig sind. Unsere robusten Produkte liefern jederzeit und überall beispiellose Genauigkeit und Unterstützung für schnelle Ergebnisse in Laborqualität Weitere Informationen finden Sie unter http://www.rigakuanalytical.com/

