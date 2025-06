Hamburg (ots) -Im ausverkauften großen Sendesaal des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen in Hannover verwandelte sich ein ganz gewöhnlicher Abend in ein Fest der Bücherfreude und des unbändigen Erzählgeists. Der Anlass? Der fünfte Geburtstag des beliebten NDR Kultur Podcasts eat.READ.sleep. Mit Enthusiasmus und Esprit haben die Hosts Katharina Mahrenholtz, Jan Ehlert und Daniel Kaiser den rund 1.200 angereisten Fans ein literarisches Spektakel geboten, das für Gesprächsstoff sorgt.Wer nicht dabei war: Ab, Freitag, 13. Juni, können Bücherfans und Leseratten Teil dieses besonderen Ereignisses werden: Die Jubiläumsfolge steht in der ARD Audiothek zum Download bereit und bietet Auszüge aus der Live-Show. Parallel dazu wird ein Video dieser Show auf ndr.de/eatreadsleep verfügbar sein.Zum fünfjährigen Bestehen kamen Fans aus ganz Deutschland und darüber hinaus angereist. Die weiteste Strecke nahm ein Anhänger aus Kärnten auf sich, und manche Mitglieder des Publikums zeigten ihre Hingabe, indem sie als ihre Lieblingsromanfiguren erschienen. Ganz im lebendigen und humorvollen Stil von eat.READ.sleep. widmeten sich die drei charismatischen Gastgeber ihren Themenschwerpunkten: Lieblingsbücher, überraschende Neuentdeckungen und die markantesten Verrisse aus 150 prall gefüllten Folgen.Seit seiner Gründung begeistert der Podcast mit seiner lockeren Herangehensweise und seiner tiefen Liebe zur Literatur. Die Hosts haben in den letzten fünf Jahren fast 1.400 Bücher vorgestellt, oft von humorvollen Anekdoten begleitet. Bei zahlreichen Live-Shows haben sie im Sendegebiet des NDR und darüber hinaus ihre Liebe zu Büchern geteilt.Die Leidenschaft für Bücher, die von eat.READ.sleep. vermittelt wird, hat Lesekreise in Deutschland und im europäischen Ausland inspiriert. Rund 200 Kreise existieren mittlerweile, in denen Literaturbegeisterte zusammenkommen, um Bücher zu diskutieren und dabei den Spirit des Podcasts zu leben. Selbst Städte wie Wien, Oslo, Zürich, London und sogar die Algarve sind Schauplätze dieser literarischen Zusammenkünfte.Regelmäßig wird der Podcast in der ARD Audiothek veröffentlicht und erfreut sich einer treuen und stets wachsenden Zuhörerschaft.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6054570