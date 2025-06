Trier (ots) -Viele Kommunen, Unternehmen und Investoren wollen die Energiewende voranbringen - scheitern aber an Komplexität, Unsicherheit oder der Wahl des richtigen Partners für eine ganzheitliche, professionelle Realisierung. Die WI Energy GmbH begegnet dem mit einer klaren Neuausrichtung: vom Projektentwickler zur technologiegetriebenen Fullservice Unternehmensgruppe mit Fokus auf Großanlagen im Photovoltaik-Bereich, innovativen Speicherlösungen und wegweisenden Sharing-Modellen. Wie die Geschäftsführer Michael Reichert und Ingo Berens diesen Wandel gestalten und wer davon profitiert, lesen Sie hier.Photovoltaik ist sehr gefragt - der Wunsch, die Energiewende und nachhaltige Stromversorgung aktiv umzusetzen, wächst spürbar. Doch Kommunen, Unternehmen und Flächenbesitzer stehen vor großen Herausforderungen: Unsicherheit bei der Wahl des richtigen Projektpartners, komplexe Genehmigungsverfahren sowie die langfristige technische Betreuung der Anlagen. Änderungen hinsichtlich regulatorischer Vorgaben verunsichern zusätzlich. "Das bremst nicht nur ambitionierte Projekte, sondern sorgt teils auch für Zurückhaltung", erklärt Michael Reichert, Geschäftsführer der WI Energy Gruppe. "Uns stellt sich dadurch die Frage: Wie lässt sich Vertrauen aufbauen, wenn der Markt volatil wirkt? Wie gelingt es, Entscheider und Bürger mitzunehmen, um aus Unsicherheit und Kritik Akzeptanz und Begeisterung zu schaffen?""Technische Kompetenz allein reicht heute nicht mehr aus - das haben wir am eigenen Unternehmen erlebt", fügt Ingo Berens hinzu. Gemeinsam haben sie vor acht Jahren die WI Energy GmbH gegründet und seither konsequent weiterentwickelt - vom regionalen Projektentwickler zum nationalen Fullservice-Anbieter. Während Michael Reichert die digitale Transformation und Organisation verantwortet, treibt Ingo Berens Vertrieb, Innovation und Partnerschaften gezielt voran. Gemeinsam strukturieren sie das Unternehmen entlang klarer Prozesse, digitaler Tools und kontinuierlicher Weiterbildung ihrer Belegschaft - stets mit dem Ziel, eine neue Form nachhaltiger Energieentwicklung zu etablieren: technologisch, kollaborativ und zu 100 Prozent zukunftsfähig.Innovation mit gesellschaftlichem Mehrwert: Worauf die WI Energy GmbH in ihren Bemühungen setztDie Neupositionierung der WI Energy GmbH ist somit Ausdruck eines umfassenden Transformationsprozesses: Aus einem regionalen Anbieter ist eine moderne technologieorientierte Unternehmensgruppe geworden, die auf erstklassige Produktqualität, Kundenorientierung und nachhaltige Innovation ausgerichtet ist. Sichtbar wird dieser Wandel bereits im neuen Markenauftritt - mit Logodesign, Website und Broschüren - ebenso wie in der internen Struktur: Prozesse wurden digitalisiert, Teams neu aufgestellt und Mitarbeiter in Service-Exzellenz und digitalen Tools geschult.Inhaltlich stehen vier zukunftsweisende Geschäftsbereiche im Fokus:- Großflächige Solarparks und innovative Unternehmenskonzepte: So zeigt das Vorzeigeprojekt mit Heidelberg Materials, wie stillgelegte Kiesanlagen und bundesweite Produktionsanlagen zur nachhaltigen Energiegewinnung genutzt werden können.- Ein ganzheitliches Anlagen-Management: Betriebswirtschaftliche und technische Verwaltung wird gesamtheitlich betrachtet, um die maximale Performance der Anlagen sicherzustellen.- Intelligente Stromspeicherlösungen und Stromhandel: Auf diese Weise kann die WI Energy GmbH allen Investoren deutlich höhere Renditen bieten.- Innovative Sharing-Modelle: Die WI Energy GmbH macht aus Solarparks regionale Wertschöpfungszentren, an denen Kommunen, Flächeneigentümer sowie Bürger und Stromversorger direkt partizipieren.Dabei verfolgt die WI Energy GmbH einen echten Fullservice-Ansatz: Von der Flächenakquise über Planung, Bau, Betrieb und Wartung bis hin zur künftigen Stromvermarktung deckt das Unternehmen alle Projektphasen ab - auf Wunsch im Eigenbetrieb oder mit Investorenbeteiligung. Technische Exzellenz wird dabei immer systemisch gedacht: als Teil einer Energiewende, die wirtschaftlich lukrativ und gesellschaftlich akzeptiert ist.Nachhaltigkeit mit System: Die WI Energy GmbH will bis 2030 zum Vorbild für ökologisches Wirtschaften werdenMichael Reichert und Ingo Berens verfolgen dabei eine klare Vision: Bis 2030 soll die WI Energy GmbH nicht nur durch großflächige, qualitativ hochwertige PV-Projekte überzeugen, sondern auch als konsequent nachhaltiges Unternehmen Branchenvorreiter sein. Dieses Ziel umfasst alle Bereiche - vom emissionsfreien Fuhrpark über verantwortungsvolle Beschaffung bis hin zu Bildungsinitiativen und Bürgerbeteiligungen. Besonders wichtig ist den Geschäftsführern dabei, dass Energieprojekte nicht nur gebaut, sondern in der Region verankert werden - und zwar flächendeckend in ganz Deutschland. Unternehmen, Kommunen und Bürger sollen konkret profitieren - durch Teilhabe, Transparenz und echte Wertschöpfung vor Ort.Doch auch das Wachstum der WI Energy GmbH folgt einem strategischen Plan: Neben der Inbetriebnahme von leistungsstarken Speichersystemen und dem gezielten Ausbau von Sharing-Modellen steht die nationale Expansion im Fokus. "Innovation, erstklassige Leistungsqualität und konsequente Kundenorientierung gehören für uns untrennbar zusammen", betont Ingo Berens. Diese Haltung zeigt sich auch nach innen: durch modernes Employer Branding, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und das klare Ziel, die WI Energy GmbH als attraktiven Arbeitgeber mit Substanz zu positionieren.Ein bedeutender Meilenstein dieser Entwicklung war der Auftritt auf der Intersolar 2025, der weltweit führenden Fachmesse der Solarwirtschaft. "Dort präsentierten wir zum ersten Mal unsere neue Identität - im Design, im Denken und im Handeln", berichtet Michael Reichert. Sie wollen sich an nachhaltigen Energieprojekten beteiligen und dabei alle Leistungen aus einer Hand erhalten? Dann melden Sie sich jetzt bei David Neyses, Director Investment der WI Energy GmbH (https://wi-energy.de/), und lassen Sie sich unverbindlich hierzu beraten!