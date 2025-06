Die Öl-Preise schießen an den Börsen rasant in die Höhe. Kann das jetzt zum Preistreiber für Öl-Aktien wie die brasilianische Petrobras werden? Und lohnt sich für Anleger jetzt ein Einstieg bei den Papieren? Eskalation im Nahen Osten treibt Öl-Preise Der Öl-Preis ist am Donnerstag massiv in die Höhe geschossen. Am Freitag setzt sich diese Bewegung fort. Binnen fünf Tagen hat Crude Oil damit um +10% auf 71 US$ je Barrel zulegen können. In der Spitze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...