© Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Präsident Donald Trump verfolgt das Ziel, ein starkes, modernes Militär zu schaffen, was in der Verteidigungsindustrie allgemein positiv aufgenommen wird. Aber!Ein negativer Aspekt seiner Verteidigungspolitik könnte sein Fokus auf "America first" sein, was die Aufrechterhaltung internationaler Allianzen in den Hintergrund rückt. Am Mittwoch gab das US-Verteidigungsministerium bekannt, dass es den AUKUS-Pakt überprüft. Dieser Pakt zwischen Australien, Großbritannien und den USA wurde 2021 ins Leben gerufen und soll die Sicherheits- und Verteidigungsinteressen der Länder stärken, den Austausch von Informationen und Technologien intensivieren sowie eine tiefere Integration von …