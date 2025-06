Hamburg (ots) -Vor zehn Jahren als kleine Alternative zu klassischen Beratungen gestartet, heute Partner für Mittelständler im Wandel: TTE Strategy aus Hamburg zeigt, wie Veränderung gelingt, wenn nicht Konzepte, sondern Wirkung im Fokus steht.Seit 2015 begleitet TTE mittelständische Unternehmen in strategischen und kulturellen Transformationsprozessen - wertebasiert, praxisnah und mit echter Umsetzungsorientierung."Viele Beratungen liefern Konzepte, aber wenig Wirkung. Transformation funktioniert aber nur mit der Organisation - nicht über sie hinweg. Deshalb begleiten wir Unternehmen nicht von außen, sondern gemeinsam mit den Menschen, die Veränderung wirklich tragen. Genau dafür haben wir TTE gegründet", sagt Lars Linnekogel, Gründer und Geschäftsführer von TTE Strategy.Das Beratungsmodell folgt einem dreistufigen Ansatz - dem sogenannten Strategy Hattrick:- Klarheit statt Reaktion- Struktur statt Stillstand- Co-Creation statt KontrolleEin Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit der CHT Group, einem internationalen Mittelständler aus Tübingen. Gemeinsam mit TTE wurde eine neue strategische Agenda entwickelt und erfolgreich umgesetzt.Auch Prof. Dr. Dietmar Fink, langjähriger Branchenexperte und Geschäftsführer der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung, sieht in dem Ansatz ein wichtiges Signal: "Der deutsche Mittelstand braucht keine importierten Rezepte, sondern Partner auf Augenhöhe, die unsere Kultur verstehen. Hidden Champions wie TTE Strategy zeigen, dass Beratungsqualität auch aus Deutschland kommen kann - wertebasiert, praxisnah und international anschlussfähig."Fink kürt seit über 20 Jahren die Hidden Champions der Branche - kleinere Beratungen, die von Kunden besser bewertet werden als große Marktführer.Zehn Jahre TTE zeigen: Wer wirklich verändern will, braucht mehr als Folien.www.tte-strategy.comPressekontakt:Stella Tsoutzidoustella.tsoutzidou@tte-strategy.comOriginal-Content von: TTE Strategy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147622/6054636