Hannover (ots) -Ein Kirchenraum, in dem und für den gearbeitet wird: Eine Aufnahme der Kirche St. Georg in Arneburg (Sachsen-Anhalt) als Baustelle erhielt den ersten Preis des diesjährigen Fotowettbewerbs, den die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) und die KD-Bank ausgelobt hatten. Neben dem mit 300 Euro prämierten Siegerfoto von Wolfgang Wähnelt zeichnete die Jury zwei weitere Aufnahmen aus und vergab einen undotierten Sonderpreis.Das erstplatzierte Foto zeigt den Altarraum von St. Georg durch eine halb geöffnete Bauplane, die wie ein Theatervorhang Aufmerksamkeit lenkt auf das, was hinter ihr erscheint. Der prächtige Barockaltar rückt in den Mittelpunkt. "Die gelungen komponierte Aufnahme steht sinnbildlich für die Arbeit unserer Stiftung", sagt KiBa-Geschäftsführerin Catharina Hasenclever. "Wir bringen die Bauarbeiten in die Kirche - und gleichzeitig die Aussicht auf schöne und für kommende Generationen weiterhin nutzbare Kirchenräume." Die Stiftung hatte die Arbeiten in Arneburg 2024 mit 15.000 Euro unterstützt.Den zweiten Platz im Wettbewerb errang Susanne Koeppen für ihre märchenhaft-winterliche Aufnahme der Stabkirche im niedersächsischen Hahnenklee. Das mit 200 Euro prämierte Foto zeigt die Kirche in einer verschneiten und nahezu unberührten Umgebung. "Damit strahlt es gerade in unserer hektischen, schnelllebigen Zeit eine wohltuende Ruhe aus", so die KiBa-Geschäftsführerin. Dritte Siegerin wurde Yvonne Bulanda. Für ihre ungewöhnliche Perspektive auf das Innenleben der Friedhofskirche Balingen (Baden-Württemberg) erhielt sie 100 Euro. "Sie hat einen wohlkomponierten Blick festgehalten, der nicht von oben herab, sondern von ganz unten durch die Bankreihen ins Freie geworfen wird. Dieser Blick von innen in die Helligkeit passt zur Bestimmung der Kirche."Den Sonderpreis erkannte die Jury Franz Frieling für seine überzeugend grafische Perspektive auf den Kirchenraum der altreformierten Kirche in Emlichheim (Niedersachsen) zu. Insgesamt waren mehr als 600 Aufnahmen eingesandt worden; aus den zwölf schönsten soll wie immer ein Foto-Kalender für das kommende Jahr entstehen. Alle eingesandten Aufnahmen können angesehen werden unter www.stiftung-kiba.de/fotowettbewerb2025.Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) ist eine Stiftung der EKD und der evangelischen Landeskirchen. Seit 1999 hat sie Zusagen für Sanierungsvorhaben in Höhe von mehr als 40 Millionen Euro geben können. Für dieses Jahr hat die KiBa bislang Förderzusagen von rund 1,33 Millionen Euro vorgesehen. Rund 3.400 Mitglieder engagieren sich bundesweit im "Förderverein der Stiftung KiBa e. V." Weitere Informationen unter www.stiftung-kiba.deHannover, 13. Juni 2025