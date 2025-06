General Motors will in den nächsten zwei Jahren rund vier Milliarden US-Dollar investieren, um die Produktion in seinen US-Werken zu steigern. Beim geplanten Antriebsmix schwenkt GM wieder vermehrt auf Benziner um. Für sein Werk in Kansas kündigt der Konzern aber auch "ein erschwingliches Elektrofahrzeug der nächsten Generation" an. Wie GM mitteilt, sollen vor allem drei Fahrzeugwerke in den Bundesstaaten Michigan, Kansas und Tennessee von dem Investitionsprogramm ...

