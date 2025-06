Mainz (ots) -Bitte Programmtext beachten!Mittwoch, 18. Juni 2025, 22.45 UhrDie SpurFake-Botox: Undercover unter FälschernFilm von Felix Wolf und Steffen MayerBotox boomt - doch einige Beauty-Angebote sind verdächtig billig. Ist das Botox echt oder nur fake? Und wer steckt dahinter? Die Spurensuche führt die Autoren des Films bis in die Türkei.Mithilfe des Privatermittlers Tamer Bakiner folgen sie der Spur der Botox-Fälscher. Undercover trifft Bakiner Händler, will wissen, wie der Schmuggel nach Deutschland funktioniert. Er stößt auf kriminelle Netzwerke, die Tausende Packungen Fake-Botox handeln.In Deutschland gab es 2023 über 400.000 Botox-Behandlungen. Ein solcher Schönheitseingriff kostet meist mehrere Hundert Euro. Das kann sich nicht jeder leisten. Die Autoren Steffen Mayer und Felix Wolf finden auf Social-Media-Plattformen verdächtig günstige Angebote. Dahinter stecken oft Kosmetikerinnen oder Heilpraktikerinnen. Einige bieten die Botoxbehandlungen schon ab 55 Euro an. Dazu lautet das klare Urteil der Chefärztin Dr. Ursula Tanzella, plastische Chirurgin an der Park-Klinik Birkenwerder: "Das ist hochgradig unseriös, das ist ja für 55 Euro gar nicht machbar."Woher stammen die Präparate für die Billigangebote? Und was ist drin? Die Autoren finden Onlineangebote, viele aus der Türkei, Dutzende Anbieter sitzen allein in Istanbul. Sie werben ganz offen für das eigentlich verschreibungspflichtige Medikament.Den Autoren gelingt es, einige Proben zu erwerben und zu testen, ob der versprochene Schmuggel per Kurierdienst funktioniert. Sie lassen das Fake-Botox im Labor analysieren, mit erschreckenden Ergebnissen.Dazu Dr. Ursula Tanzella: "Man weiß nicht: Was ist da drin? Wer spritzt es? Was hat er für eine Ausbildung? Wenn irgendwas ums Auge herum gespritzt wird, kann es auch im allerschlimmsten Fall zu einer Erblindung führen. Also Finger weg von illegalen, suspekten Machenschaften über Social Media."Die Autoren des Films wollen wissen: Wer steckt hinter dem billigen Beauty-Business?Mehr unter https://diespur.zdf.dePressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6054727