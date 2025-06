Siltronic bleibt in einem schwierigen Umfeld mit schwacher kurzfristiger Nachfrage und hohen Kundenbeständen auf Kurs - doch das Unternehmen agiert mit Disziplin. Die wirkliche Frage stellt sich nicht für das zweite Quartal, sondern ob die zweite Jahreshälfte endlich Schwung aufnehmen wird. Während das Management weiterhin an seiner Prognose einer Belebung in der zweiten Jahreshälfte festhält, bleibt die Sichtbarkeit begrenzt, und die Analysten von mwb research erwarten nun, dass der schwache Dollar das Ergebnis von Siltronic im Jahr 2025 stärker belasten wird. Dennoch bleibt die Investment-These intakt: Die Positionierung von Siltronic im Bereich 300-mm-Wafer und die Exposition gegenüber KI, DRAM und E-Fahrzeugen verschafft dem Unternehmen eine gute Ausgangsposition für den nächsten Aufschwung. Ein hoher Anteil an LTA-Verträgen sorgt weiterhin für Ertrags-Transparenz und Schutz vor möglichen Rückschlägen. Auch wenn das Fehlen eines kurzfristigen Katalysators die Stimmung weiterhin fragil halten könnte, glauben die Analysten, dass viele der schlechten Nachrichten bereits eingepreist sind. Sie erwarten, dass das Wachstum 2026 zurückkehren wird - allerdings von einer niedrigen Basis - wenn sich die Bestände normalisieren und strukturelle Nachfragetreiber wieder zum Tragen kommen. Die Analysten senken ihr Kursziel auf 57,50 EUR (von 60,00 EUR), um die Währungsbelastungen zu berücksichtigen, bestätigen jedoch ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Siltronic%20AG





© 2025 AlsterResearch