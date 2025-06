Enapter hat erfolgreich seine Kapitalerhöhung abgeschlossen und rund 4,3 Mio. EUR durch die Ausgabe von 1,48 Mio. neuen Aktien zu je 2,90 EUR erzielt, was einem Aufschlag von 3,5% auf den aktuellen Kurs entspricht. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich ab dem 25. Juni 2025 an der Frankfurter und Hanseatischen Börse gehandelt werden. Strategische Investoren haben erneut teilgenommen, was das anhaltende Vertrauen in Enapters Geschäftsmodell zeigt. Das ursprüngliche Ziel lag bei bis zu 6 Mio. EUR durch 2,07 Mio. Aktien, das Ergebnis blieb mit etwa 29% darunter. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der Hauptaktionär BluGreen nach unserer Einschätzung nicht vollständig teilgenommen hat, um eine kontrollierte Verwässerung und neue Investoren zu ermöglichen. Die Erlöse sollen den laufenden Betrieb sichern und die Finanzierung bis Anfang 2026 gewährleisten. Enapters starker Auftragsbestand und die verbesserten Grundlagen im Wasserstoffsektor stützen die positive Perspektive. Nach der Verwässerung von 5% haben wir unsere Schätzungen und das Kursziel auf 6,40 EUR angepasst und bestätigen unsere Einstufung Spek. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG





© 2025 AlsterResearch