Chevron - CVX: Bottomfishing-Setup beim Öl-Multi! JETZT Long Trade?

Gap Up vor Handelsbeginn!

Die Nachrichtenlage spricht für die Chevron-Aktie (CVX). Explodiert der Ölpreis?

Chevron (CVX) - ISIN US1667641005

Rückblick: Rückläufige Notierungen beim Rohöl hatten lange Zeit für Abverkäufe bei der Chevron-Aktie geführt. Saisonale Effekte sind gerade dabei die überverkaufte Situation aufzulösen. Die neuerliche militätische Eskalation zwischen Israel und Iran hat dazu geführt, dass das Wertpapier aktuell vor Börsenbeginn eine Kurslücke gegenüber der Kerze vom Donnerstag aufzeigt.

Chevron-Aktie: Chart vom 12.06.2025, Kürzel: CVX Kurs: 144.97 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei Kursen knapp über der Ausbruchslinie bei 145 USD könnten sich Trader für einen Long Trade auf die Lauer legen und auf einen Bounce aufspringen. Im Chart haben wir das Kursziel bei der Kurslücke vom 3. auf 4. April eingezeichnet. Die gute Nachrichtenlage für Chevron und saisonale Effekte könnten aber dazu führen, dass die Aktie deutlich darüber hinausschießt.

Mögliches bärisches Szenario

Die Bemühungen den Ölpreisdeckel gegenüber Russland abzusenken, könnten zu einem erneuten Preisverfall beim schwarzen Gold führen. Eine Absicherung unter den letzten drei Tageskerzen beziehungsweise in Höhe der 50-Tagelinie erscheint hier geeignet.

Meinung:

Chevron meldet gemeinsam mit Neste und Chevron Lummus Global Fortschritte bei einer Technologie zur Umwandlung von lignozellulosehaltigen Abfällen in nachhaltige Kraftstoffe. Die Partner haben einen erfolgreichen Proof-of-Concept für die Umwandlung von Biomasse-Abfällen in erneuerbare Treibstoffe demonstriert. Gleichzeitig einigte man sich mit den kalifornischen Behörden auf verschärfte Überwachung in der Richmond-Raffinerie. Ein Bußgeld in Höhe von 100000 USD kann der Öl-Multi verschmerzen. Insgesamt sprechen sowohl die Charttechnik als auch die geopolitschen und operativen Rahmenbedingungen für steigende Kurse.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 253.17 USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1217 Mio. USD

Meine Meinung zu Chevron ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/seit-69-jahren-steigende-dividenden-diese-koenigs-aktien-darf-man-sich-nicht-entgehen-lassen-20371527.html

Veröffentlichungsdatum: 13.06.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interssenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.