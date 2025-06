© Foto: Frogses Production - Unsplash

Der Einrichtungshändler RH hat am Donnerstagabend Quartalszahlen vorgelegt. Die waren besser als erwartet - und bringen Shortseller jetzt in allergrößte Schwierigkeiten.Verzeichnete der Möbel- und Einrichtungshändler RH während der Corona-Pandemie aufgrund des sogenannten Home-Improvement-Booms noch ein sehr starkes Geschäft, setzte anschließend eine Konsolidierung mit rückläufigen Erlösen ein. Das hat sich auch im Kursverlauf der Aktie niedergeschlagen, die gegenüber ihren Allzeithochs zuletzt über 80 Prozent an Wert verloren hat. Die Kombination aus anhaltender Schwäche seiner Geschäfte sowie die abwärts gerichtete Kursentwicklung hat das Interesse vieler Leerverkäuferinnen und -verkäufer …