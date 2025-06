Das IAB hat nach Deutschland eingewanderte Personen befragt, ob sie darüber nachdenken, Deutschland zu verlassen. Ergebnis: Rund ein Viertel der Befragten zieht dies in Betracht. Im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen ist der Anteil aber weit höher. In einer kürzlich veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) auf Basis des International Mobility Panel of Migrants in Germany (IMPa), einer repräsentativen Online-Befragung, zeigt, wie viele der nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...