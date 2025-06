Nach dem verheerenden Absturz einer Boeing-Maschine in der westindischen Stadt Ahmedabad hat die Ursachen-Suche begonnen. Experten des US-Herstellers sind auf dem Weg nach Indien. Der Boeing-Chef sagte seinen Besuch der Paris Air Show ab. Der Unfall ist ein Rückschlag für den Konzern. Die Boeing-Aktie sackte am Donnerstag am Ende des Dow Jones kräftig ab. "Mayday … no thrust, losing power, unable to lift" - diesen Funkspruch soll der Kapitän der Boeing 787 noch abgesetzt haben, bevor die Maschine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...