Wien (www.fondscheck.de) - Die Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Monega hat Christiane Breuer mit Wirkung zum 1. Juni in ihr oberstes Führungsgremium berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Die 53-Jährige ergänze die Geschäftsführung um Christian Finke und Bernhard Fünger. Mit dieser Personalie kläre der Kölner Fondsanbieter zudem die Nachfolge an der Spitze des Unternehmens: Fünger werde zum Jahreswechsel 2025/26 nach 25 Jahren als Geschäftsführer der Monega in den Ruhestand treten, teile die Gesellschaft mit. Dann werde der Fondsdienstleister wieder von einer Doppelspitze geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...