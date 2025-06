Freitag der Unsicherheit - Märkte vor dem Wochenende nervös

Zum Wochenausklang zeigen sich die internationalen Aktienmärkte von ihrer schwachen Seite. Der DAX notiert am Freitagvormittag deutlich im Minus. Auch an der Wall Street deuten die Futures auf einen schwachen Handelsstart hin. Hauptbelastungsfaktor sind geopolitische Spannungen, die die Risikobereitschaft der Anleger deutlich dämpfen.

Makroökonomischer Überblick

Aus Europa wurde heute die Handelsbilanz veröffentlicht. Mit einem Überschuss von 36,8 Milliarden Euro übertraf der Wert die Erwartungen von 18,2 Milliarden Euro deutlich - ein positives Signal für die Exportwirtschaft der Eurozone.

In den USA richtet sich der Blick auf das Michigan Consumer Sentiment, das am Nachmittag veröffentlicht wird. Erwartet wird ein Wert von 53,5 Punkten, was auf eine weiterhin verhaltene Konsumstimmung hindeutet. Die Daten könnten Hinweise auf die zukünftige Entwicklung der US-Konjunktur liefern.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Boeing

Die Aktie des US-Flugzeugbauers steht erneut unter Druck. Nach dem gestrigen Flugzeugabsturz in Indien bleibt das Papier stark belastet. Die Unsicherheit rund um mögliche technische Ursachen und regulatorische Konsequenzen sorgt für anhaltenden Verkaufsdruck. Rheinmetall

Gefragt sind heute erneut Rüstungswerte. Nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten zählt Rheinmetall zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie startet mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel. CureVac

Die Biotech-Aktie zeigt sich auf Wochensicht mit einem kräftigen zweistelligen Plus. Hintergrund ist die Nachricht, dass BioNTech eine Übernahme von CureVac anstrebt. Die Spekulationen über eine mögliche Fusion sorgen für starke Kursfantasie und hohe Handelsvolumina.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX).

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2EN1 15,09 24973,232067 Punkte 8,26 Open End Nasdaq-100 Bull UG6W4H 11,51 20282,330418 Punkte 16,55 Open End DAX® Bear UG2LEH 16,87 25153,19046 Punkte 7,73 Open End DAX® Bull HD7ZZR 48,36 18662,955993 Punkte 5,87 Open End Occidental Petroleum Corp. Bull UG5AL2 1,25 33,302262 USD 3,15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.06.2025; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,26 8,00 EUR 8,06 17.12.2025 Novo-Nordisk AS Call UG4F01 1,17 500,00 DKK 3,48 18.03.2026 RENK Group AG Call UG3KW3 15,62 70,00 EUR 2,76 17.12.2025 RENK Group AG Call UG35AS 23,77 50,00 EUR 2,43 17.09.2025 Airbus SE Call UG77Q4 0,17 215,00 EUR 10,72 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.06.2025; 09:49 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Advanced Micro Devices Inc. Long HD2RV9 2,48 59,270048 USD 2 Open End DAX® Short UG2VAV 1,73 26742,389865 Punkte -8 Open End Ströer SE & Co. KGaA Long UG3X6M 6,44 34,007448 EUR 3 Open End RWE AG Long HC15ZA 3,89 23,491812 EUR 3 Open End Apple Inc. Long HD2N4Y 5,91 132,837657 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.06.2025; 09:55 Uhr;

