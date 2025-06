Berlin (ots) -Am 24. und 25. Juni wird die Mahalla Berlin zur Bühne für die Bauwende: Der unter dem Motto stattfindende Summit "Wachstumsinitiative Wohnungsbau - Wir bauen Zukunft " bringt Spitzenpolitik, Top-Player der Wirtschaft, Wissenschaft, Architektur und Startups zusammen - und zeigt, wie Zukunft gebaut wird.Deutschland braucht dringend mehr bezahlbaren Wohnraum - nachhaltig, schnell, digital und sozial integriert. Doch die nötige Transformation im Bau- und Wohnungswesen bleibt oft stecken: an Verfahren, an Verantwortung, am Mut. Der Summit von "Neues Bauen - 80 Sekunden" zeigt, dass es anders geht. Er ist Bühne, Werkstatt und Plattform für alle, die nicht nur fordern, sondern gestalten - mit Haltung, Innovationskraft und konkreten Lösungen.Innovation? Wird hier nicht nur besprochen, sondern gezeigt.Was passiert, wenn künstliche Intelligenz Bauanträge beschleunigt, CO2 zu Baustoff wird, oder ganze Quartiere energieautark geplant werden? Im Zentrum des Summits stehen zukunftsweisende Formate wie die Inspiration Walks, bei denen Unternehmen, Planer und Startups ihre innovativsten Konzepte im realen Dialogformat präsentieren - etwa zu klimaneutraler Sanierung, zirkulären Materialien oder smarter Gebäudetechnik.Ergänzt werden sie durch exklusive Masterclasses, die mit provokanten Fragen und erprobten Praxisbeispielen zur Debatte einladen - etwa zur Energiewende im Quartier, zu digitalen Genehmigungsprozessen mit KI, zur Neuerfindung von Innenstädten oder zu sozialer Nachhaltigkeit im Neubau. Formate, die nicht nur über Lösungen sprechen, sondern sie live erlebbar machen. Und Architektinnen und Architekten sogar die begehrten Fortbildungspunkte bringen.Startups, die die Branche verändernVon klimapositivem Beton (Co-reactive) über KI-gestützte Bauplanung (yanus ai) bis hin zu digitalen Beschaffungsplattformen (bobbie) und smarten Tools für die Lebenszyklusanalyse (pelicad) - beim Summit trifft Innovation auf Umsetzungskraft. Nicht irgendwann, sondern jetzt.Spitzenpolitik trifft PioniergeistMit dabei sind hochkarätige Entscheider wie:- Verena Hubertz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen- Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister Hamburg- Hendrik Wüst, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen- Caren Lay, Vorsitzende des Bauausschusses im Bundestag- Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW- Prof. Dr. Bert Rürup, Chefökonom Handelsblatt- Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger (Humboldt-Universität zu Berlin)- Melanie Kehr (Vorstand KfW Bankengruppe)- sowie Top-Vertreter aus Bau, Architektur, Wissenschaft und Immobilienwirtschaft - darunter Jan-Hendrik Goldbeck, Daniel Riedl (Vonovia), Eva Weiß (BUWOG), Tom Geister (sauerbruch hutton), Alexander Rychter (Verbandsdirektor VdW Rheinland Westfalen), Dr. Birgit Guhse (Arcadis) und viele mehrWarum es sich lohnt, dabei zu seinDer Summit ist kein Branchentreff wie jeder andere. Er ist Bühne, Werkstatt und Resonanzraum für die dringend nötige Bauwende - eine Plattform für mutige Ansätze, gelebte Innovation und echten Dialog zwischen Praxis und Politik. Denn hier geht es um Systemwandel durch Zusammenarbeit: Startups, die Branchenlogiken aufbrechen. Unternehmen, die längst anders bauen. Kommunen, die Genehmigungen digitalisieren, Energie neu denken und soziale Nachhaltigkeit ernst nehmen.Der Summit verbindet Perspektiven - und macht sichtbar, was heute schon möglich ist. Die Lösungen sind da. Was es jetzt braucht: den Willen zur Umsetzung. Und Orte wie diesen.Informationen, Einblicke und Gesprächsanlässe vor OrtRedaktionen sind herzlich eingeladen, den Summit journalistisch zu begleiten. Vor Ort bieten sich zahlreiche Anknüpfungspunkte für Gespräche, Reportagen und Hintergrundberichte - zu Innovation, Baupolitik, Klimawende und gesellschaftlicher Transformation.Akkreditierung & Programmübersicht unter:www.80-sekunden.de/baustellenbesprechung (https://80-sekunden.de/baustellenbesprechung/)Pressekontakt:Hannah Hochbaum: 0178-1831089Ann Streletzki: 0176-55208151E-Mail: presse@digitalis365.comOriginal-Content von: Neues Bauen - 80 Sekunden, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174589/6054917