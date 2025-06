Die Nervosität an den Märkten nimmt wieder zu: Neue Eskalationen im Nahostkonflikt sorgen für Verunsicherung an den Börsen - während Gold in seiner klassischen Rolle als sicherer Hafen glänzt. Davon profitiert ein globaler Branchenführer, der operativ stark aufgestellt ist und strategisch doppelt punktet: mit dem Edelmetall selbst und dem Schlüsselrohstoff Kupfer.Ein aktuelles Rekordquartal mit Milliardengewinn, über 50 Prozent Marge und einem KGV von nur 11 unterstreicht das enorme Potenzial. Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...