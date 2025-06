BEIRUT (dpa-AFX) - Die proiranische Schiitenmiliz Hisbollah hat nach den israelischen Angriffen auf den Iran vor einem größeren Konflikt in der Region gewarnt. Alle in der jüngsten Zeit unternommenen Anstrengungen zur Wahrung von Stabilität und Sicherheit in der Region seien zunichtegemacht worden, hieß es in einer Mitteilung der mit dem Iran verbündeten Organisation. Rote Linien seien überschritten worden in der Hoffnung, die Spielregeln zu ändern. Israel gefährde "die regionale und internationale Sicherheit massiv, mit möglicherweise katastrophalen Folgen".

Angebliche Zurückhaltung Irans



Zugleich betonte die Miliz angeblich friedfertige Absichten Teherans. Der Iran habe zuletzt Zurückhaltung geübt und auf alle internationalen Initiativen zur Deeskalation der Krise reagiert, hieß es in der Mitteilung. Die iranische Regierung habe aber auf ihrem Recht bestanden, Atomenergie für friedliche Zwecke zu produzieren.

Die Hisbollah beschuldigte auch die USA, an der Eskalation beteiligt zu sein. Ohne die "direkte Zustimmung, Koordination und Unterstützung der USA" hätte der Angriff niemals stattfinden können, so die Hisbollah weiter./cmy/DP/jha