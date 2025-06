kundenservice@finanzen100.de

Meta Platforms erwirbt für 15 Mrd. $ einen Anteil von 49 % an dem KI-Spezialisten Scale AI. Mit der Megainvestition sichert sich Meta-Chef Mark Zuckerberg zugleich den exklusiven Zugriff auf die KI-Expertise des Scale-Gründers Alexandr Wang. Neben dem "Wunderkind" Wang sollen noch weitere Scale-Mitarbeiter zu Meta wechseln, um an der Entwicklung einer neuen KI-Anwendung namens "Superintelligence" mitzuarbeiten. In Sachen KI hatte Meta zuletzt eine herbe Schlappe erlitten, als die jüngste Version des Sprachmodells Llama 4 "Behemoth" intern so sehr enttäuschte, dass die für April geplante Präsentation verschoben werden musste. Der Einstieg bei Scale AI ist auch deshalb ein gelungener Coup, da das Unternehmen ein etablierter Zulieferer für die KI-Branche ist.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!