Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 40 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei rund 34 %. Im Laufe der Woche haben wir bereits drei Updates geschrieben, einen Marktkommentar gepostet und ein Stop-Loss platziert. Heute ändern wir drei Ratings und streichen ein Limit. Betroffen sind unter anderem PAYPAL, BELLWAY, AMAZON, 2G ENERGY, CELLEBRITE, UNIVERSAL HEALTH SERVICES und JD.Com. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Mit dem Rücksetzer von heute ist der DAX in die Sommerkonsolidierung eingetreten. Das deutsche Börsenbarometer hat die Verschnaufpause verdient, ist er den US-Indizes doch im laufenden Jahr um Längen enteilt. Der Chartvergleich zeigt die beeindruckende relative Stärke gegenüber den US-Indizes seit Jahresbeginn.Aber um Missverständnisse zu vermeiden: Das ist der Blick in den Rückspiegel, was vor uns liegt, wird anders aussehen. Schon der Rücksetzer von heute nach dem Angriff Israels auf Ziele im Iran, ist hier im Chart noch nicht voll zu sehen. Der Vergleich oben zeigt auch schon an, dass die US-Indizes in den letzten drei Wochen besser liefen als der DAX. Der Blick auf die Monatsfrist hilft, das nachzuvollziehen.Wo die Chancen liegen und wie Sie das in Ihrem Portfolio umsetzen, erfahren sie hier.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!