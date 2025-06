Das belgische ÖPNV-Unternehmen De Lijn hat Aufträge für insgesamt 290 neue Elektrobusse an BYD, Iveco und VDL vergeben. Den größten Zuschlag hat mit 140 E-Bussen der Hersteller BYD erhalten. Mit zusätzlichen Fördermitteln der Regierung plant De Lijn, noch in diesem Jahr 500 weitere E-Busse zu bestellen. Der jetzt an die drei Hersteller vergebene Auftrag hat einen Wert von 185 Millionen Euro und zahlt auf das Ziel von De Lijn ein, bis 2035 eine emissionsfreie ...

