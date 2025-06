Aixtron: Ein künftiger Stern am KI-Himmel? Was dafür spricht!

Aixtron, ein führender Anbieter von Abscheideanlagen für Halbleiter, positioniert sich als zentraler Profiteur der steigenden Nachfrage nach Galliumnitrid (GaN)-Chips. Diese energieeffizienten Halbleiter stehen vor einem Durchbruch in Rechenzentren und werden den GaN-Markt in den kommenden Jahren erheblich antreiben. Insbesondere die strategische Zusammenarbeit zwischen Infineon und NVIDIA bei der Entwicklung neuer Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren dürfte Aixtron mittelfristig starke Impulse verleihen und das Unternehmen als unverzichtbaren Partner in der digitalen Transformation etablieren.

Technologieführer bei GaN-Produktionssystemen

Aixtron ist weltweit führend bei sogenannten Epitaxie-Anlagen. Das sind Maschinen, mit denen ultradünne Kristallschichten auf Halbleitersubstrate aufgebracht werden. Rund 90 % Marktanteil bei Epitaxie-Tools für GaN auf Silizium sprechen eine klare Sprache. In diesem Spezialsegment ist Aixtron der Taktgeber. Kernprodukte im Portfolio sind die MOCVD-Anlagen ("Metal Organic Chemical Vapor Deposition"), darunter Systeme wie der G10-GaN oder der AIX G5+ C, die gezielt für die Fertigung von Leistungshalbleitern auf GaN-Basis entwickelt wurden. Diese Anlagen ermöglichen es, besonders gleichmäßige und leistungsfähige GaN-Schichten auf Wafer zu bringen, was ein entscheidender Schritt für die Massenfertigung effizienter Chips ist. Das G10-GaN-System zeichnet sich insbesondere durch seine Skalierbarkeit, hohe Produktivität und Reproduzierbarkeit aus. Auch ermöglichen die G10-GaN-Systeme laut Aixtron höhere Produktionsvolumina bei geringeren Kosten pro Wafer, verbessern die Energieeffizienz der Bauelemente und erlauben eine gleichmäßigere Schichtqualität. Diese Vorteile sind entscheidend, um die hohen Anforderungen an Bauteile in modernen KI-Rechenzentren und bei Stromversorgungslösungen zu erfüllen.