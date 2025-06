Shopify, Coinbase und Stripe starten USDC-Zahlungsgateway

Der E-Commerce-Riese Shopify hat sich mit Coinbase und Stripe zusammengetan, um ein Zahlungsgateway für die Stablecoin USDC einzuführen. Das Pilotprogramm startet noch im Juni 2025, die vollständige Einführung ist für das vierte Quartal 2025 geplant.

Diese Partnerschaft markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung breiterer Akzeptanz von Stablecoins im Mainstream-Commerce und zeigt, wie große Unternehmen die Grundlage für eine Massenadoption schaffen.

Stablecoins erobern den Handel

Stablecoins wie USDC, die an den US-Dollar gekoppelt sind, haben in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Laut Berichten hat das monatliche Transaktionsvolumen von Stablecoins die Marke von einer Billion US-Dollar überschritten, mit einem Wachstum von über 50 % im letzten Jahr. Im Gegensatz zu volatilen Kryptowährungen wie Bitcoin bieten Stablecoins Stabilität, was sie ideal für den Handel macht. Shopify, Coinbase und Stripe nutzen dies, um den globalen Handel effizienter und kostengünstiger zu gestalten.

Das neue Zahlungsgateway ermöglicht es Millionen von Shopify-Händlern in 34 Ländern, USDC-Zahlungen über das Base-Netzwerk von Coinbase zu akzeptieren. Kunden können mit Hunderten von kompatiblen Krypto-Wallets bezahlen, während Händler wahlweise ihre lokale Währung ohne Umtauschgebühren oder USDC direkt in ihre Wallets erhalten. Die Integration erfolgt nahtlos in bestehende Zahlungs- und Bestellprozesse, ohne dass zusätzliche Gateways erforderlich sind.

Technologische Innovation durch Partnerschaft

Die Zusammenarbeit zwischen Shopify, Coinbase und Stripe basiert auf einer speziell entwickelten Commerce Payments Protocol, die komplexe Anforderungen des E-Commerce wie Steuerberechnungen, Rückerstattungen und verzögerte Zahlungserfassung unterstützt. Dieses Protokoll nutzt einen innovativen Escrow-Smart-Contract, der die Flexibilität von Kreditkartenzahlungen mit der Geschwindigkeit und globalen Reichweite von Stablecoins kombiniert.

Coinbase bringt mit seinem Base-Netzwerk, einer Ethereum-Layer-2-Lösung, schnelle, kostengünstige und sichere Transaktionen ein, die Transaktionsgebühren auf unter einen Cent senken. Stripe, ein langjähriger Partner von Shopify, integriert die Stablecoin-Funktionalität direkt in die Software, wodurch Händler ohne großen Aufwand Zugang zu Kryptozahlungen erhalten.

Anreize für Händler und Kunden

Um die Akzeptanz zu fördern, bietet Shopify Händlern bis zu 0,5 % Cashback auf USDC-Transaktionen an, während Kunden später im Jahr ebenfalls Cashback-Anreize erhalten sollen. Das Programm ist standardmäßig aktiviert, Händler müssen es aktiv deaktivieren, wenn sie USDC nicht akzeptieren möchten. Diese Maßnahmen sollen die Hemmschwelle für die Nutzung von Stablecoins senken und die Adoption beschleunigen.

Der Aufstieg von USDC und Circle

USDC, herausgegeben von Circle, ist derzeit die einzige Stablecoin, die in Kanada von Krypto-Plattformen angeboten werden darf. Nach dem erfolgreichen Börsengang von Circle ($CRCL) hat sich der Aktienkurs mehr als vervierfacht, was das wachsende Vertrauen in Stablecoins widerspiegelt. Mit einer Jahreswachstumsrate von über 78 % ist USDC die am schnellsten wachsende Stablecoin und positioniert sich als ernsthafter Konkurrent zu Tether.

