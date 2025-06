Der Ausbau des Deutschlandnetzes schreitet weiter voran: Nachdem vor wenigen Tagen die ersten Ladeparks in XL-Größe aus den Regionallosen eröffnet worden sind, so meldet nun die Autobahn GmbH zwei Neueröffnungen an unbewirtschafteten Rastanlagen. Diese werden vom Konsortium Autrostrom plus betrieben. Wir erinnern uns: Im Rahmen des vom Bundesverkehrsministerium initiierten Deutschlandnetzes sollen nicht nur 8.000 Ladepunkte in den Regionen entstehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...