Apple versucht die US-Zölle gegen China zu umgehen und greift dafür in die Trickkiste. Das könnte Konsequenzen aus Washington bedeuten.Apple umschifft die China-Zölle: Das geht aus bislang unveröffentlichten Zolldaten hervor, die Reuters vorliegen. Demnach hat Apple seine Exportstrategie aus Indien neu ausgerichtet: Statt iPhones wie bisher auch in Länder wie die Niederlande, Tschechien oder Großbritannien zu liefern, werden sie nun nahezu ausschließlich in die USA verschifft. Zwischen März und Mai exportierte Foxconn iPhones im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar aus Indien - im Durchschnitt gingen 97 Prozent davon in die USA, verglichen mit einem Jahresdurchschnitt von nur 50,3 Prozent. Im …