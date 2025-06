Mit der Eskalation im Nahen Osten geht es am Freitag am deutschen Aktienmarkt bergab. Auch die US-Börsen eröffnen schwächer. Gold und Öl ziehen dagegen an. Enthält Material von dpa-AFX. Der Dax verlor am Nachmittag 1,37 Prozent auf 23.447 Punkte, womit er sich von seinem Tagestief bei 23.360 Punkten etwas absetzen konnte.Anleger zeigten sich risikoscheu und reagierten damit auf die geopolitische Unsicherheit nach israelischen Angriffen auf den Iran. ...

