Köln (ots) -Der Westdeutsche Rundfunk nimmt Abschied von Dr. Julia Dingwort-Nusseck, die am 7. Juni 2025 im Alter von 103 Jahren verstorben ist. Sie war die erste Chefredakteurin Fernsehen des WDR in Köln.WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Dr. Julia Dingwort-Nusseck hat den WDR in Köln durch ihre Vorbildfunktion als Frau in leitender Position entscheidend geprägt. Als promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin setzte sie neue Maßstäbe für die politische Berichterstattung und die journalistische Qualität im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ihr Wirken bleibt immer ein wichtiger Bestandteil der WDR-Geschichte."Leitende Funktionen beim WDR und NDRDr. Julia Dingwort-Nusseck begann ihre journalistische Laufbahn beim NWDR, wo sie die Leitung des Wirtschaftsressorts übernahm und anschließend als stellv. Chefredakteurin der Hauptabteilung Zeitgeschehen/Fernsehen beim NDR und zugleich als Leiterin der Wirtschaftsredaktion im NDR-Fernsehen Hamburg tätig war.1973 wurde Dr. Julia Dingwort-Nusseck zur Leiterin des Programmbereichs Politik und zur Fernseh-Chefredakteurin beim WDR in Köln berufen. Ihr Anliegen war es stets, wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Zusammenhänge für ein breites Publikum verständlich zu machen - eine Fähigkeit, die sie zu einer gefragten Stimme im Nachkriegsdeutschland machte.AuszeichnungenFür ihre Verdienste erhielt Dr. Julia Dingwort-Nusseck zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern (1988), den Adolf-Grimme-Preis (1975) und die Goldene Kamera der Zeitschrift Hörzu (1973).