© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Europas Banken haben früher gezögert, mit Waffenherstellern zusammenzuarbeiten - heute ist genau das ein Prestigeprojekt.Früher legten Banken mehr Wert darauf, sich als nachhaltig zu präsentieren - was kaum mit Geschäften mit Waffenherstellern vereinbar schien. Außerdem waren die Verteidigungsausgaben in vielen EU-Staaten eher gering, sodass Banken kaum Geschäft verpassten. Banken wie die Deutsche Bank haben aber jetzt eigene Teams für Rüstungsgeschäfte gegründet. Die französische BPCE will ihre Richtlinien aktualisieren, um ihre "Verpflichtung gegenüber der Verteidigungsfinanzierung" zu bekräftigen. Und BNP Paribas plant, das Engagement seiner Versicherungssparte im Verteidigungssektor in …