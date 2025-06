Mainz (ots) -Der Deutsche Kamerapreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Kameraleute, Editorinnen und Editoren. In diesem Jahr zählen zwei ZDF-Produktionen zu den Gewinnern: Die ZDFneo-Vampirserie "Love Sucks" (https://www.zdf.de/serien/love-sucks-100) und die ZDF-Reportage 37°: Gefährlicher Einsatz - Journalist*innen berichten aus der Ukraine" (https://www.zdf.de/play/reportagen/37-grad-104/37-gefaehrlicher-einsatz-100?q=%2237%C2%B0:+Gef%C3%A4hrlicher+Einsatz) wurden am Freitag, 13. Juni 2025, in Köln mit dem Deutschen Kamerapreis ausgezeichnet.Einfühlsam und zurückhaltendFür die packenden Bilder der ZDF-Reportage "37°: Gefährlicher Einsatz - Journalist*innen berichten aus der Ukraine" (https://www.zdf.de/play/reportagen/37-grad-104/37-gefaehrlicher-einsatz-100?q=%2237%C2%B0:+Gef%C3%A4hrlicher+Einsatz) erhielt Luise Schröder den Deutschen Kamerapreis für die Beste Kamera in der Kategorie Information und Kultur. Die Jury würdigte die einfühlsame und zurückhaltende Kameraarbeit, mit deren Hilfe "die Erfahrungen und Eindrücke der Protagonisten für die Zuschauenden unmittelbar erlebbar" werden.Im Film begleitet Luise Schröder einen 36-jährigen Fotografen und eine 29-jährige Journalistin, die zum Zeitpunkt der ZDF-Dreharbeiten in der Ukraine gearbeitet haben, um über das Leben im Kriegsgebiet zu recherchieren und zu berichten. Autor und Produzent des Films ist Daniel Sager, die ZDF-Redaktion hat Ulrike Schenk.Präzise und mutigCarmen Treichl gewinnt den Deutschen Kamerapreis für die Folge "Licht und Schatten" der ZDFneo-Serie "Love Sucks" (https://www.zdf.de/serien/love-sucks-100) in der Kategorie "Fiktion Screen". Die Jury überzeugte die Visualisierung einer "Liebesgeschichte zwischen zwei Welten, in denen Carmen Treichl präzise und mutig mit Dunkelheit, Licht und Farbe umgeht und so ein überzeugendes World-Building schafft."Die ZDF-Auftragsproduktion der Studio Zentral in Koproduktion mit U5 Filmproduktion erzählt mystisch, populär und dunkel die tragische Liebesgeschichte zwischen dem Vampir Ben (Damian Hardung) und der Sterblichen Zelda (Havana Joy Josephine Braun).Regisseur Andreas Prochaska und Regisseurin Lea Becker inszenierten die achtteilige Vampir-Serie. Die Drehbücher stammen von Marc O. Seng (Headautor), Julia Penner und Thorsten Wettcke. Die ZDF-Auftragsproduktion der Studio Zentral (Produzent Lasse Scharpen, Producer Hannes Höhn und Artemis Kobra) ist eine Koproduktion mit U5 Filmproduktion (Produzentin Katrin Haase und Produzent Oliver Arnold). Die Redaktion im ZDF liegt bei Petra Tilger und Nadja Grünewald-Kalkofen, die Koordination für ZDFneo bei Christiane Meyer zur Capellen.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "37°: Gefährlicher Einsatz - Journalist*innen berichten aus der Ukraine" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37grad) (nach Log-in),zu "Love Sucks" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/lovesucks) (nach Log-in),per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenJetzt im ZDF streamen: Love Sucks | 8-teilige Vampir-Serie (https://www.zdf.de/serien/love-sucks-100)Jetzt im ZDF streamen: "ZDF 37°: Gefährlicher Einsatz - Journalist*innen berichten aus der Ukraine" (https://www.zdf.de/play/reportagen/37-grad-104/37-gefaehrlicher-einsatz-100?q=%2237%C2%B0:+Gef%C3%A4hrlicher+Einsatz)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6055115