xFusion International Pte. Ltd (xFusion) präsentierte seine neuesten Fortschritte im Bereich Hochleistungs-Computing (HPC) und nachhaltige intelligente Computerlösungen auf der International Supercomputing Conference (ISC) 2025, die vom 10. bis 13. Juni in Hamburg stattfand. Als weltweit führender Anbieter von HPC- und Computerinfrastrukturen unterstrich xFusion sein Engagement, Branchen und Institutionen mit modernsten Technologien zu unterstützen, die Innovationen und die digitale Transformation beschleunigen.

Revolutionierung des Computing mit innovativen Lösungen

Auf der Vendor Roadmap Session am 12. Juni hielt Arthur Wang, Direktor von xFusion Computing Solution, eine überzeugende Keynote mit dem Titel "Innovative Computing with xFusion". Arthur betonte den steigenden Bedarf an Rechenleistung im Zeitalter von KI und intelligenten Agenten sowie die Rolle von xFusion bei der Bewältigung dieser Herausforderungen.

"Der Aufstieg intelligenter Agenten hat eine explosive Nachfrage nach Rechenleistung ausgelöst. Bei xFusion stellen wir uns dieser Herausforderung, indem wir Pionierarbeit bei der Weiterentwicklung von HPC- und intelligenten Computing-Technologien leisten. Von unserer FusionServer V8-Serie bis hin zu unseren flüssigkeitsgekühlten FusionPoD-Schränken bieten wir nachhaltige, effiziente und leistungsstarke Lösungen, um Branchen und Institutionen weltweit zu unterstützen", so Arthur Wang.

Wegweisende grüne und nachhaltige Rechenzentren

An seinem Messestand demonstriert xFusion die tiefe Integration seiner Computertechnologie in Branchenanwendungen und zieht damit große Aufmerksamkeit auf sich. Um die grüne und nachhaltige Entwicklung der Geschäfte seiner Kunden zu unterstützen, ist xFusion mit seinem FusionPoD-Rack-Scale-Server wegweisend. Dieses auf Effizienz und Energieeinsparungen ausgelegte System verfügt über eine offene Architektur, die mit unterschiedlichen Rechenleistungen kompatibel ist. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Hohe Dichte: Unterstützt bis zu 144 CPUs pro Gehäuse.

Unterstützt bis zu 144 CPUs pro Gehäuse. Intelligente Wartung und intelligenter Betrieb: Ein Tri-Bus-Design für Stromversorgung, Netzwerk und Flüssigkeit ermöglicht blindes Zusammenstecken, verbessert die Wartungs- und Betriebseffizienz und unterstützt zukünftige robotergesteuerte, unbemannte Vorgänge.

Ein Tri-Bus-Design für Stromversorgung, Netzwerk und Flüssigkeit ermöglicht blindes Zusammenstecken, verbessert die Wartungs- und Betriebseffizienz und unterstützt zukünftige robotergesteuerte, unbemannte Vorgänge. 100% Flüssigkeitskühlung: Ein natives Flüssigkeitskühlungsdesign mit Kühlplatten in Kombination mit einer passiv wassergekühlten Rückwand erreicht einen pPUE-Wert von nur 1,06 und wurde als weltweit erste Technologie dieser Art vom TÜV SÜD zertifiziert.

Vor kurzem hat xFusion eine Partnerschaft mit Global Switch geschlossen, um in dessen Rechenzentrum in Hongkong schnell einen flüssigkeitsgekühlten Knotenpunkt einzurichten, der strenge Anforderungen an die CO2-Reduzierung erfüllt und dem Kunden gleichzeitig erhebliche Kosten- und Effizienzvorteile bietet.

Beschleunigung von HPC-Anwendungen und digitaler Transformation

Die FusionOne HPC-Lösung bietet einen praktikablen Weg für Branchen wie wissenschaftliche Forschung und Fertigungssimulation. Durch die tiefe Integration von Hardware und Software wurde die Lösung erfolgreich in Einrichtungen wie dem Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC), der Istanbul Technical University und der Technischen Universität Ilmenau eingesetzt, um deren wachsende Anforderungen in Forschung und Lehre zu erfüllen.

Um die digitale Transformation von Unternehmen weiter zu beschleunigen, bietet xFusion:

FusionOne DFS (Distributed File System): Eine leistungsstarke Speicherlösung, die unvergleichlichen Durchsatz, Skalierbarkeit und Effizienz für moderne Workloads bietet. Mit einer Lesebandbreite von bis zu 220 GB/s, einer Schreibbandbreite von 125 GB/s und 5.700 K IOPS bewältigt sie mühelos massive Workloads. FusionOne DFS erreicht eine EC-Auslastung von 94,1 und bietet damit Flexibilität und Zuverlässigkeit für das Zeitalter von KI und HPC.

(Distributed File System): Eine leistungsstarke Speicherlösung, die unvergleichlichen Durchsatz, Skalierbarkeit und Effizienz für moderne Workloads bietet. Mit einer Lesebandbreite von bis zu 220 GB/s, einer Schreibbandbreite von 125 GB/s und 5.700 K IOPS bewältigt sie mühelos massive Workloads. FusionOne DFS erreicht eine EC-Auslastung von 94,1 und bietet damit Flexibilität und Zuverlässigkeit für das Zeitalter von KI und HPC. FusionOne AI: Eine Lösung, die die Bereitstellung von KI-Anwendungen beschleunigt, indem sie Computing, Modelle und Anwendungen in einer nahtlosen Plattform aus einer Hand vereint. Durch die offene Integration mit KI-Tools von Drittanbietern wie LLaMA und Hugging Face vereinfacht sie die Bereitstellung von GenAI. Erzielen Sie eine um 35 höhere Rechenauslastung mit innovativer GPU-Virtualisierung, einschließlich 1 GPU-Slicing für eine präzise Ressourcenzuweisung. FusionOne AI ist auf Skalierbarkeit ausgelegt und unterstützt vielfältige Workloads, von Edge- bis hin zu Cluster-Umgebungen, und gewährleistet so eine reibungslose Weiterentwicklung und Kompatibilität mit gängigen CPUs und GPUs.

Die Ära des intelligenten Computing vorantreiben

Mit dem Beginn des Zeitalters intelligenter Agenten verändert KI die Computing-Infrastruktur grundlegend. xFusion nutzt diese Chance, um grundlegende Technologien zu innovieren, mit globalen Partnern zusammenzuarbeiten und die Anwendung von Hochleistungscomputing in allen Branchen zu beschleunigen, damit intelligentes Computing und digitale Energie allen Menschen besser dienen können.

"Wir bei xFusion glauben daran, dass die Kombination von Spitzentechnologie und Nachhaltigkeit eine intelligentere und effizientere Zukunft schafft. Unsere Teilnahme an der ISC 2025 in drei aufeinanderfolgenden Jahren unterstreicht unser Engagement für die Weiterentwicklung von HPC und KI. Auch in Zukunft wird xFusion gemeinsam mit seinen Partnern im Rahmen unseres xLAB Innovationen vorantreiben, die Infrastruktur neu gestalten, um Unternehmen bei ihrer digitalen und intelligenten Transformation zu unterstützen und den wahren Wert des Computing freizusetzen", so Arthur Wang.

Über xFusion

xFusion International Pte. Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von Computing-Infrastruktur und -Dienstleistungen. Angetrieben von der Vision "Let Computing Serve You Better" konzentriert sich xFusion darauf, Mehrwert für seine Kunden und Partner zu schaffen und die digitale Transformation in einer Vielzahl von Branchen zu beschleunigen. xFusion hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über eine bedeutende globale Präsenz mit 9 Forschungszentren, 7 regionalen Niederlassungen und 6 Global Technical Assistance Centers (GTACs). Dank seines Engagements für innovative Computing-Lösungen bedient xFusion über 10.000 Kunden in mehr als 100 Ländern und Regionen, darunter in den Bereichen Telekommunikation, Finanzen, Internet, Transport und Energie.

