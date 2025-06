Leipzig (ots) -Dunja Engelbrecht ist heute, Freitag, 13. Juni 2025, in Köln mit dem renommierten Deutschen Kamerapreis in der Kategorie "Doku SCREEN" für ihre Kameraarbeit in "Die Taxi-Oma - Fahrerwechsel auf Kasachisch" ausgezeichnet worden. In dieser MDR/Arte-Doku von Galina Breitkreuz beobachtet sie feinfühlig eine 75-jährige Taxifahrerin bei ihrer Arbeit und in ihrem Alltag in einer kasachischen Kleinstadt. Für die Kamerafrau ist dies der zweite Deutsche Kamerapreis und auch dieser wurde für ihre Arbeit an einer MDR/Arte-Produktion vergeben."Dunja Engelbrecht findet Bilder, die mehr zeigen, als man sieht", befindet die Jury des Deutschen Kamerapreises. "Mit Empathie, Geduld und Zugewandtheit entführt sie uns nach Kasachstan und in den Alltag ihrer Protagonistin. Dabei gestaltet sie handwerklich vollkommene und grafisch überzeugende Sequenzen. Auf kleinstem Raum und in gewaltigen Weiten fängt ihre Kamera eine ganz eigene Welt mit berührenden Geschichten ein", anerkennt die Jury in ihrer Begründung die Arbeitsweise von Dunja Engelbrecht.Die Auftragsproduktion von b-picture entstand unter schwierigen Bedingungen: Ein Erdbeben, welches zum Glück ohne Folgen blieb, "begrüßte" das eingespielte Dreh-Trio (Galina Breitkreuz/Regie, Dunja Engelbrecht/ Kamera, Zora Butzke/Ton) zum Auftakt. Tiefer Frost und vereiste Straßen begleiteten sie zudem über die gesamte Drehzeit.Für Dunja Engelbrecht haben sich die Mühen gelohnt: "Ich freue mich wahnsinnig über diese Auszeichnung! Der Preis ist ein toller Ansporn, weiterhin Filme zu machen, die kreativ, persönlich und in unserem ganz eigenen Stil erzählt sind. Ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle an mein wundervolles Team! Ohne unsere so besondere Zusammenarbeit wäre das nicht möglich gewesen. Was ich wirklich toll finde, ist, dass eine so leise Geschichte über eine Taxi-Oma im letzten Winkel Kasachstans ausgezeichnet wurde. Gerade jetzt können wir solche Geschichten, die zeigen, wie viel uns - trotz aller Unterschiede - miteinander verbindet, sehr gut gebrauchen."Der betreuende Redakteur und Arte-Beauftragte beim MDR, Ralf Fronz, schätzt die besondere Arbeit der Ausgezeichneten: "Oft sind die Geschichten, die Dunja Engelbrecht für Arte und auch für den MDR dreht, warmherzige Porträts. So auch diese. Es ist die Geschichte einer Alltagsheldin - aber voller Poesie. Die stellt sich her, weil die Kamerafrau in ihren Bildern ganz auf das natürliche Licht setzt. Und auf Nähe. So, dass das Wesentliche sichtbar wird."Über den Film "Die Taxi-Oma - Fahrerwechsel auf Kasachisch"In Ayagöz kennt sie jeder: Orazkhan Manabayeva ist die einzige Frau, die in der kasachischen Stadt Taxi fährt. Und mit 75 Jahren auch die älteste. Als Taxi-Oma ist sie eine Institution und immer nach ihren eigenen Regeln unterwegs. Auch wenn ein Leben ohne Taxifahren für sie noch undenkbar ist, hat sie einen Plan für die Zukunft. Dann soll der geliebte Enkel Bilyal ihr Auto übernehmen. Bis dahin hält Orazkhan Manabayeva das Lenkrad in ihrem "Eisenpferd" fest in der Hand und lässt sich auch von Glatteis, den Wehwehchen des Alters und einer klappernden "Granata" nicht aus der Spur bringen.Der Film "Die Taxi-Oma - Fahrerwechsel auf Kasachisch" ist in der Arte Mediathek (https://www.arte.tv/de/videos/116880-000-A/die-taxi-oma-fahrerwechsel-auf-kasachisch/) abrufbar sowie am 14. Juni 2025 um 18.30 Uhr auf Arte und am 13. Juli 2025 um 23.20 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.Die Galaveranstaltung und Preisverleihung des 35. Deutschen Kamerapreises wird unter anderem am 17. Juni ab 23.45 Uhr im WDR-Fernsehen und in der ARD Mediathek ausgestrahlt.Über den Deutschen KamerapreisBeim 35. Deutschen Kamerapreis wurden aus 445 Produktionen 30 Kameraleute sowie Filmeditorinnen und -editoren in 13 Kategorien nominiert. Auch MDR-Kameramann Michael Heinz zählte für "Tuyen Pham - vom Flüchtling zum Millionär" aus der ARD-Reihe "Moneymaker" in der Kategorie "Information und Kultur" zu den Nominierten.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6055120