SEC hebt Krypto-Regulierungen auf - Altcoin-ETFs rücken näher

Der Machtwechsel an der Spitze der SEC Ende Januar hat einige Veränderungen mit sich gebracht. Inzwischen treibt die Behörde die Deregulierung des Sektors mit voller Kraft voran.

SEC schafft restriktive Krypto-Gesetze ab

Seit Gary Gensler nicht mehr der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht SEC ist, steht nicht mehr die Regulierung des Kryptosektors, sondern die Deregulierung im Fokus. Das zeigt sich unter anderem dadurch, dass der Rechtsstreit gegen XRP nun mit einem Vergleich beigelegt werden soll und bereits eine Vielzahl von Gesetzen, die Unternehmen am Einsatz von Kryptos im Alltag hindern, abgeschafft worden sind.

Dazu gab es nun neue Nachrichten von der Börsenaufsicht. Diese hat in der Nacht auf Freitag ein Dutzend bestehende Regulierungen aus der Biden-Ära fallen lassen, darunter auch zwei Gesetze, die Kryptowährungen direkt betreffen. Zu den abgeschafften Regularien gehört unter anderem die Regel 3b-16, die die Definition von "Börse" auf dezentrale Finanzprotokolle ausgeweitet und die Standards für die Kryptoverwahrung für Anlageberater verschärft hat.

Altcoin-ETFs könnten bald Realität werden

Die US-Börsenaufsicht lässt also immer mehr von ihrem harten Kurs der vergangenen Jahre ab und blickt wesentlich positiver auf den Krypto-Markt. Dies drückt sich auch darin aus, dass Experten damit rechnen, dass es bald zu einer Zulassung von Altcoin-ETFs kommt, die unter Gary Gensler als Vorsitzender kategorisch ausgeschlossen waren.

So schrieb der leitende ETF-Analyst von Bloomberg, Eric Balchunas, kürzlich auf X (ehemals Twitter), dass die SEC bald Altcoin-ETFs in den USA zulassen könnte. Besonders Solana- und Ethereum-Staking-Produkte stehen hierbei im Fokus. Ähnliche Daten zeigt die dezentrale Wettplattform Polymarket, wo die Wahrscheinlichkeit für eine Genehmigung von Altcoin-ETFs auf Solana, XRP oder Litecoin in diesem Jahr bei über 70 Prozent liegt.

Bitcoin Bull Presale als Investment-Alternative

Die SEC ist also inzwischen wesentlich kryptofreundlicher und könnte dementsprechend besonders für Altcoins ein positives Umfeld schaffen, in dem sie sich gut entwickeln können. Doch aktuell ist das bestimmende Thema an den Märkten noch immer der Bitcoin, der kurz davor steht, ein neues Rekordhoch zu markieren.

Beim Bitcoin Bull Projekt handelt es sich dabei konkret um einen Memecoin, der sich durch ein Belohnungssystem mit Token Burns und Airdrops von echten Bitcoins an die Mutter aller Kryptowährungen gekoppelt hat. Zusätzlich dazu bietet Bitcoin Bull Anlegern die Möglichkeit, mit dem Staking von Coins attraktive Rewards zu verdienen. Diese belaufen sich aktuell auf 58 Prozent pro Jahr und das für die ersten zwei Jahre.

Direkt zur Bitcoin Bull Website!

