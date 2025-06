Krypto-Crash: Bitcoin fällt auf 103.000 Dollar - Ethereum noch schwächer

Nach Tagen der relativen Stabilität hat der Krypto-Markt am Donnerstag eine deutliche Richtungsentscheidung getroffen - und zwar nach unten. Während sich Bitcoin und Ethereum zunächst seitwärts bewegten, sorgte ein plötzlicher Abverkauf am Nachmittag für klare Brüche wichtiger Unterstützungen. Die Meldungen rund um einen Luftangriff Israels auf iranisches Territorium verstärkten die Unsicherheit auf den Märkten erheblich und führten zu einem klassischen "Risk-Off"-Verhalten.

Bitcoin verliert wichtige Unterstützung bei 103.000 Dollar

Die Chartstruktur bei Bitcoin hatte bis zuletzt noch Hoffnungen auf eine Fortsetzung nach oben genährt. Eine potenzielle Bullenflagge deutete darauf hin, dass ein Ausbruch über die 108.000 US-Dollar möglich gewesen wäre. Stattdessen wurde das Muster regelrecht "zerschossen": Der Kurs brach nach unten aus, durchbrach die Diagonallinie und fiel auf rund 103.000 US-Dollar - dort liegt der nächste horizontale Support.

Diese Marke fungierte kurzzeitig als Haltezone, konnte jedoch den Abwärtssog nicht vollständig bremsen. Technisch betrachtet wurde durch diesen Bruch das bullische Szenario zunächst vom Tisch gewischt. Solange Bitcoin nicht mindestens über die Zone von 107.000 bis 108.000 US-Dollar zurückkehrt, bleibt jeder Rebound anfällig für eine erneute Abweisung. Sollte der Kurs erneut unter die 103.000er-Marke rutschen, liegt das nächste Ziel im Bereich knapp unter 100.000 US-Dollar.

Ethereum zeigt noch größere Schwäche als Bitcoin

Ethereum wurde im Vergleich zu Bitcoin sogar noch deutlicher abverkauft. Nachdem die 2.700 US-Dollar nicht gehalten hatten, ging es schnell auf rund 2.630 US-Dollar. Damit wurde eine wichtige Zone durchbrochen, die zuvor mehrfach als Unterstützung fungiert hatte. Zwar gelang es kurzfristig, die 2.600 US-Dollar zu stabilisieren, doch ein echter Boden scheint derzeit noch nicht erreicht.

Aktuell liegt die nächste größere Zone zwischen 2.500 und 2.400 US-Dollar. Hier verläuft nicht nur eine horizontale Supportlinie, sondern auch das sogenannte Bull Market Support Band, das häufig als dynamische Unterstützung in Aufwärtstrends fungiert. Solange keine klare Strukturumkehr zu erkennen ist und der Kurs unterhalb von 2.700 US-Dollar verbleibt, bleiben neue Hochs außer Reichweite. Bis dahin bleibt auch hier das Risiko eines weiteren Rücksetzers bis in den Bereich von 2.300 US-Dollar bestehen.

Solaxy Presale als Alternative während der Marktkorrektur

Während Bitcoin und Ethereum technisch angeschlagen wirken, macht ein anderes Projekt mit positiven Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Solaxy ($SOLX) befindet sich in der heißen Schlussphase seines Presales - und liefert fast täglich neue Rekorde. Solaxy basiert auf einer speziell entwickelten Layer-2-Chain, die auf der Solana-Infrastruktur aufsetzt und durch die Integration von Hyperlane echte Cross-Chain-Kompatibilität ermöglicht.

Innerhalb einer Nacht wurden 1 Million US-Dollar in die neue Solana Layer 2 Blockchain investiert, das Funding liegt nun bei über 48,5 Millionen US-Dollar. Zusätzlich wurden 35 Milliarden Token verbrannt, was einem Supply-Cut von 25 Prozent entspricht. Nur noch 3 Tage verbleiben, um zum Vorverkaufspreis von 0,001756 US-Dollar einzusteigen - eine bullische Konstellation.

Direkt zur Solaxy Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.