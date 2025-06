GameStop-Aktie bricht nach Bitcoin-Ankündigung um 22% ein

GameStop hat mit der Ankündigung einer 2,25 Milliarden US-Dollar Privatplatzierung zum Kauf weiterer Bitcoins einen massiven Kurseinbruch erlebt. Während andere Bitcoin-Holding-Unternehmen stabil blieben, zeigt der Fall von GameStop die Grenzen einer Bitcoin-Strategie bei Unternehmen mit diversifizierten Geschäftsmodellen auf.

GameStop verliert Anlegervertrauen trotz Bitcoin-Strategie

Seit Jahren befindet sich das eigentliche Geschäftsmodell des Spielehändlers GameStop auf dem Rückmarsch. Ein Hype um die Aktie aus den Reddit Foren hält den Kurs aber seit Jahren auf einem künstlich erhöhten Niveau, und dieses nutzt das Unternehmen inzwischen, um via Kapitalerhöhungen an Geld zu kommen und dieses in Bitcoin zu investieren.

Allerdings scheint die Strategie des Unternehmens bei den Anlegern nicht mehr allzu gut anzukommen. Denn am Donnerstag veröffentlichte das Management eine Mitteilung, nach der man eine Privatplatzierung in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar vornehmen will, um weitere Bitcoins zu kaufen. Daraufhin fiel der Kurs um 22 Prozent.

Bitcoin-Holding-Unternehmen bleiben weiterhin gefragt

Doch während die Aktie von GameStop deutlich einbrach, blieben andere Bitcoin-Holding-Unternehmen an der Börse stabil. Der Grund dafür dürfte sein, dass Analysten bereits seit Längerem die Bitcoin-Strategie beim Spielehändler kritisieren, da dieser nicht nur als Verwahrunternehmen, sondern auch in anderen Geschäftsbereichen aktiv ist. Folglich handelt es sich bei der Aktie um kein Pure-Play und für Investoren fehlt der Anreiz, hier zu investieren, anstatt in klassische BTC-Holding-Player wie Strategy & Co.

Im Gegenteil werden übrigens immer wieder Bitcoin-Käufe neuer Unternehmen als positiv aufgefasst. So hat die H100 Group kürzlich verkündet, ihre Krypto-Strategie fortzusetzen und dafür 10,6 Millionen US-Dollar von Geldgebern eingesammelt. Diese sollen nun in BTC investiert werden. Der Kurs schoss in Reaktion auf diese Nachricht um 50 Prozent nach oben. Ähnlich entwickelte sich die Aktie der südkoreanischen K Wave Media. Diese schoss nach der Ankündigung, 500 Millionen US-Dollar für den Kauf von Bitcoin aufwenden zu wollen, sogar um 150 Prozent binnen eines Handelstages nach oben.

