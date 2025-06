Das Unternehmen erzielte einen Nettoumsatz von 46,7 Millionen US-Dollar gegenüber 34,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024

Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 7,4 Millionen US-Dollar gegenüber 2,6 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024

Auftragsbestand zum 30. April 2025 in Höhe von 131,1 Millionen US-Dollar gegenüber 63,1 Millionen US-Dollar zum 30. April 2024

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) gab heute die Finanzergebnisse für das am 30. April 2025 endende erste Quartal bekannt.

"Der Umsatz im ersten Quartal belief sich auf 46,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 12,4 Millionen US-Dollar oder 36,2 gegenüber den 34,3 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal entspricht. Der den Stammaktien zurechenbare Nettogewinn stieg um 3,6 Millionen US-Dollar oder 243 auf 5,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Vorjahres", erklärte Präsident und CEO Saleh Sagr.

Der Auftragsbestand beläuft sich derzeit auf 131,1 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 7,0 Millionen US-Dollar gegenüber dem Stand vom 31. Januar 2025 entspricht. Allerdings verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Anstieg des Auftragsbestands um 68,0 Millionen US-Dollar oder 108 gegenüber dem Stand vom 30. April 2024, der bei 63,1 Millionen US-Dollar lag. "Wir sind mit dem Stand des Auftragsbestands sehr zufrieden, der mehr als doppelt so hoch ist wie der zum Ende des ersten Quartals des Vorjahres gemeldete Auftragsbestand", so Sagr weiter.

"Unsere Ergebnisse für das erste Quartal stellen eine beispiellose Leistung für das Unternehmen dar, da sowohl der Umsatz als auch der den Stammaktien zurechenbare Nettogewinn den höchsten Stand seit dem Übergang von MFRI zu Perma-Pipe 2017 erreicht haben. Darüber hinaus entspricht der den Stammaktien zurechenbare Nettogewinn im ersten Quartal etwa 55 des Gesamtjahresergebnisses 2024 des Unternehmens", erklärte Saleh Sagr, President und CEO.

"Wir sind mit der Geschäftstätigkeit in verschiedenen Märkten zufrieden, die zum allgemeinen Umsatz- und Gewinnanstieg im ersten Geschäftsquartal beigetragen hat. Darüber hinaus sind wir sehr erfreut über die Leistung in Amerika und im Nahen Osten sowie in Nordafrika, wo im ersten Quartal vergleichbare Ergebnisse erzielt wurden", kommentierte Sagr.

"Die Stärke unserer Ergebnisse im ersten Quartal gibt uns einen deutlichen Schub für die verbleibenden Quartale des Geschäftsjahres 2025. Wir sind gut aufgestellt, um diese Dynamik weiter zu nutzen, die Beteiligung an den Entwicklungsplänen in der MENA-Region voranzutreiben und zusätzliche Marktanteile in Nordamerika zu gewinnen", schloss Saleh Sagr.

Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2025

Der Nettoumsatz belief sich in den drei Monaten, die am 30. April 2025 und 2024 endeten, auf 46,7 Millionen US-Dollar bzw. 34,3 Millionen US-Dollar. Der Anstieg um 12,4 Millionen US-Dollar oder 36 ist auf höhere Absatzmengen im Nahen Osten und in Nordamerika zurückzuführen.

Der Bruttogewinn belief sich in den drei Monaten, die am 30. April 2025 und 2024 endeten, auf 16,7 Millionen US-Dollar bzw. 36 des Nettoumsatzes und 10,5 Millionen US-Dollar bzw. 31 des Nettoumsatzes. Der Anstieg um 6,2 Millionen US-Dollar ist in erster Linie auf das höhere Geschäftsvolumen und bessere Margen aufgrund der Produktzusammensetzung zurückzuführen.

Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich in den drei Monaten, die am 30. April 2025 und 2024 endeten, auf 7,7 Millionen US-Dollar bzw. 6,1 Millionen US-Dollar. Der Anstieg um 1,6 Millionen US-Dollar ist auf höhere Personalaufwendungen und Honorare im Quartal zurückzuführen.

Die Vertriebskosten blieben unverändert und beliefen sich in den drei Monaten zum 30. April 2025 und 2024 auf 1,1 Mio. USD bzw. 1,2 Mio. USD.

Der Nettozinsaufwand blieb unverändert und belief sich in den drei Monaten zum 30. April 2025 und 2024 auf 0,4 Mio. USD bzw. 0,5 Mio. USD.

Die sonstigen Aufwendungen blieben konstant und beliefen sich in den drei Monaten zum 30. April 2025 und 2024 auf weniger als 0,1 Millionen US-Dollar.

Die effektive Steuersatzquote des Unternehmens betrug in den drei Monaten, die am 30. April 2025 und 2024 endeten, 21 bzw. 30 %. Die Veränderung der effektiven Steuersatzquote ist auf die Zusammensetzung der Erträge und Verluste in verschiedenen Ländern zurückzuführen.

Der den Stammaktien zurechenbare Nettogewinn belief sich in den drei Monaten, die am 30. April 2025 und 2024 endeten, auf 5,0 Mio. USD bzw. 1,4 Mio. USD. Der Anstieg um 3,6 Mio. USD ist hauptsächlich auf höhere Absatzmengen und eine bessere Projektabwicklung im Quartal zurückzuführen.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (das "Unternehmen") ist ein weltweit führender Anbieter von vorisolierten Rohrleitungssystemen und Leckageerkennungssystemen für die Öl- und Gasförderung, Fernwärme und -kühlung sowie andere Anwendungen. Das Unternehmen nutzt sein umfangreiches Know-how in den Bereichen Engineering und Fertigung, um Rohrleitungslösungen zu entwickeln, die komplexe Herausforderungen im Zusammenhang mit dem sicheren und effizienten Transport vieler Arten von Flüssigkeiten lösen. Insgesamt ist das Unternehmen an vierzehn Standorten in sechs Ländern tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und andere Informationen in dieser Pressemitteilung, die durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen gekennzeichnet sind, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung und unterliegen den darin festgelegten Safe-Harbor-Bestimmungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete zukünftige Leistung und Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Diese Aussagen sind als mit den zahlreichen Risiken und Ungewissheiten behaftet zu betrachten, die mit der Geschäftstätigkeit und dem Geschäftsumfeld des Unternehmens verbunden sind. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: (i) Schwankungen des Öl- und Erdgaspreises und deren Auswirkungen auf das Auftragsvolumen für die Produkte des Unternehmens; (ii) die Fähigkeit des Unternehmens, Rohstoffe zu günstigen Preisen einzukaufen und gute Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; (iii) Kürzungen der staatlichen Ausgaben für Projekte, bei denen die Produkte des Unternehmens zum Einsatz kommen, sowie Herausforderungen hinsichtlich der Liquidität und des Zugangs zu Kapitalmitteln der nichtstaatlichen Kunden des Unternehmens und Zugang zu Kapital; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zurückzuzahlen und auslaufende internationale Kreditfazilitäten zu verlängern; (v) die Fähigkeit des Unternehmens, seinen strategischen Plan effektiv umzusetzen und eine nachhaltige Rentabilität und positive Cashflows zu erzielen; (vi) die Fähigkeit des Unternehmens, eine langfristige Forderung aus einem Projekt im Nahen Osten einzutreiben; (vii) die Fähigkeit des Unternehmens, Änderungen der Steuergesetze und -vorschriften zu interpretieren; (viii) die Fähigkeit des Unternehmens, seine vorgetragenen Betriebsverluste zu nutzen; (ix) Rückbuchungen zuvor verbuchter Umsätze und Gewinne aufgrund ungenauer Schätzungen im Zusammenhang mit der "überzeitigen" Umsatzrealisierung des Unternehmens; (x) das Versäumnis des Unternehmens, eine wirksame interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung einzurichten und aufrechtzuerhalten; (xi) der Zeitpunkt des Auftragseingangs, der Ausführung, der Lieferung und der Abnahme der Produkte des Unternehmens; (xii) die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreiche Vereinbarungen über Teilzahlungen für seine Großaufträge auszuhandeln; (xiii) aggressive Preispolitik bestehender Wettbewerber und der Eintritt neuer Wettbewerber in die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist; (xiv) die Fähigkeit des Unternehmens, Produkte frei von versteckten Mängeln herzustellen und Ansprüche gegenüber Lieferanten geltend zu machen, die dem Unternehmen mangelhafte Materialien liefern; (xv) Reduzierungen oder Stornierungen von Aufträgen, die im Auftragsbestand des Unternehmens enthalten sind; (xvi) Risiken und Ungewissheiten, die speziell mit den internationalen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens verbunden sind; (xvii) die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und wichtige Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; (xviii) die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile seiner Wachstumsinitiativen zu realisieren; (xix) die Auswirkungen von Pandemien und anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit; und (xx) die Auswirkungen von Cybersicherheitsbedrohungen auf die Informationstechnologiesysteme des Unternehmens. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Leser werden dringend gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Ausführlichere Informationen zu Faktoren, die unsere Leistung beeinflussen können, finden Sie in unseren Unterlagen bei der Securities and Exchange Commission, die unter https://www.sec.gov und im Bereich "Investor Center" auf unserer Website (http://investors.permapipe.com) verfügbar sind.

Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet am 31. Januar. Die als 2025, 2024 und 2023 bezeichneten Jahre, Ergebnisse und Salden beziehen sich auf das am 31. Januar 2026, 2025 bzw. 2024 endende Geschäftsjahr.

Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen des Unternehmens für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr, einschließlich

Erläuterungen und Analysen der Geschäftsleitung zur Finanzlage und zum Geschäftsergebnis des Unternehmens, sind im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr enthalten, der am oder um den Datum dieser Mitteilung bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird und unter www.sec.gov und www.permapipe.com abgerufen werden kann. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (in Tausend, außer Angaben pro Aktie) (Ungeprüft) Drei Monate bis 30. April 2025 2024 Nettoumsatz sales 46,747 34,321 Bruttogewinn 16,724 10,517 Gesamtbetriebskosten 8,835 7,383 Betriebsergebnis 7,889 3,134 Zinsaufwendungen 406 507 Sonstige Aufwendungen 47 67 Ergebnis vor Steuern 7,436 2,560 Einkommensteueraufwand 1,582 770 Nettoergebnis 5,854 1,790 Abzüglich: Nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Nettogewinn 902 347 Auf Stammaktien entfallender Nettogewinn 4,952 1,443 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien Unverwässert 7,983 7,906 Verwässert 8,079 8,056 Gewinn pro Stammaktie Unverwässert 0.62 0.18 Verwässert 0.61 0.18

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHTUNG (In Tausend) (Ungeprüft) 30. April 2025 31. Januar 2025 AKTIVA Umlaufvermögen 120,700 108,802 Langfristige Vermögenswerte 57,615 56,439 Gesamtvermögenswerte 178,315 165,241 VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten 61,751 54,063 Langfristige Verbindlichkeiten 26,459 28,073 Verbindlichkeiten insgesamt 88,210 82,136 Nichtbeherrschende Anteile 12,238 10,967 Eigenkapital 77,867 72,138 Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital 178,315 165,241

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

