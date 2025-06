Freiburg (ots) -Für das iranische Regime ist die Auslöschung Israels quasi Staatsräson. Und es versucht mit großem Ehrgeiz, ein Instrument an die Hand zu bekommen, mit dem dieses Ziel - ungeachtet aller Kollateralschäden - etwas leichter zu erreichen wäre: den Bau eigener Atombomben. Kein Wunder, dass Israel sich bedroht fühlt. Und die Gelegenheit scheint, militärisch gesehen, gerade günstig: Die Iran-Verbündeten Hamas und Hisbollah sind geschwächt, Syrien hat sich abgewandt. In den USA regiert ein Präsident, der Netanjahu wohlgesonnen ist. Und es ist Netanjahu sicher nicht unrecht, von so manchem innenpolitischen Ärger abzulenken. https://mehr.bz/khs165qPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/6055133