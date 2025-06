BEIRUT (dpa-AFX) - Anhänger der Hisbollah im Libanon haben den iranischen Raketenbeschuss gegen Israel mit Autokorsos auf den Straßen gefeiert.

Auf Bildern des libanesischen TV-Senders Al-Dschadid war zu sehen, wie Dutzende Menschen auf Motorrollern, mit Autos und anderen Fahrzeugen hupend durch die Straßen der als Dahija bekannten Vororte der Hauptstadt Beirut fuhren. Sie hielten dabei unter anderem Fahnen der Hisbollah und die iranische Flagge in die Luft. Auf weiteren Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie sie sich nahe der iranischen Botschaft versammelten.

Augenzeugen in der Küstenstadt Tyros im Südlibanon berichteten, dass die Menschen auf Balkonen und an offenen Fenstern feierten, als die iranischen Raketen in Richtung Israel am Himmel zu sehen waren.

Die libanesische Hisbollah ist einer der wichtigsten nicht staatlichen Verbündeten des Irans. Sie gilt seit dem Krieg mit Israel im vergangenen Herbst als stark geschwächt. Israel tötete dabei einen Großteil ihrer Führungsregie, darunter auch den langjährigen Generalsekretär Hassan Nasrallah./arj/DP/men