Vancouver, BC - 13. Juni 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe Canada: JPEG) ("Pioneer" oder das "Unternehmen"), ein agentenbasierter KI-Venture-Builder der nächsten Generation an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und dezentraler Finanzwirtschaft, gibt die Umsetzung eines strategischen Plans zur Optimierung der digitalen Vermögensverwaltung unter Nutzung seiner proprietären automatisierten Handelsplattform Kora AI bekannt.

KORA AI

Das Unternehmen wird damit beginnen, einen Teil seiner Solana (SOL)-Bestände, einschließlich der aufgelaufenen Staking-Prämien, dynamisch in Bitcoin (BTC) umzuwandeln, um den langfristigen Werterhalt und die operative Rendite zu verbessern. Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Überzeugung von Pioneer, dass SOL eine führende dezentrale Wachstumsplattform für Rechenleistung ist und BTC eine wichtige Rolle als langfristige digitale Reservewährung spielen wird.

Der Einsatz der Beta-Version von Kora AI in den internen Treasury-Prozessen von Pioneer ist ein wichtiger Schritt in der Roadmap des Unternehmens und führt KI-gesteuerte Automatisierung in die Verwaltung von Reservevermögen ein. Die Initiative ermöglicht es dem Unternehmen, SOL-Staking-Erträge zu erzielen und gleichzeitig eine BTC-Reserveallokation unter programmierbaren, risikobewussten Parametern aufrechtzuerhalten, wodurch passive Reserven effektiv in ein intelligentes Kapitalsystem umgewandelt werden.

Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry, sagte dazu: "Wir glauben, dass Solana auch weiterhin ein führendes Blockchain-Ökosystem für dezentrale und KI-native Infrastrukturen bleiben wird. Mit Kora AI können wir diese These operationalisieren und gleichzeitig die Wertanlageattribute von Bitcoin nutzen. Diese Strategie der Treasury-Optimierung spiegelt unser Engagement für Kapitaleffizienz, Automatisierung und plattformgesteuerte Performance innerhalb unseres eigenen Technologie-Stacks wider."

Die wichtigsten Elemente der Strategie:

- Kora AI als Engine für die Automatisierung: Kora AI wird den Treasury-Optimierungsprozess des Unternehmens mit KI-Automatisierung unterstützen und dabei definierte Schwellenwerte und Ausführungslogik in die BTC-Treasury-Ebene integrieren.

- Plan zur Allokation digitaler Vermögenswerte: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hält Pioneer direkt 2.094 SOL und 0,269 BTC. Das Unternehmen wird SOL-Staking-Prämien und einen Prozentsatz der Kapitalanlagen systematisch unter festgelegten Risikoschwellen in BTC umwandeln.

Die Einführung der Beta-Version von Kora AI in den internen Treasury-Prozessen des Unternehmens ist ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung von Kora für einen breiteren Einsatz in Unternehmen und steht im Einklang mit der Absicht des Unternehmens, Kora durch potenzielle Lizenzvereinbarungen, White-Label-Möglichkeiten oder Abonnementvereinbarungen zu kommerzialisieren. Dies spiegelt die umfassendere Strategie des Unternehmens wider, die Bestände an digitalen Vermögenswerten mit den Kernkompetenzen der Plattform in Einklang zu bringen und so sowohl operative Erträge als auch eine langfristige Wertpositionierung innerhalb einer einheitlichen öffentlichen Struktur zu erreichen.

Strategische Partnerschaften und Ventures

Pioneer hält auch strategische Positionen in verschiedenen privaten und börsennotierten Unternehmen mit Schwerpunkt auf umsatzgenerierender KI und BTC sowie der Einführung von Treasury-Lösungen für digitale Vermögenswerte und spielt eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Ausrichtung dieser Unternehmen. Zu diesen Partnerschaften gehören:

- TAO Alpha Plc (Vereinigtes Königreich), an der LSE notiert (TAO.L) - Bietet Subnetz-Infrastruktur und entwickelt umsatzgenerierende KI-Agenten, die im Bittensor-Netzwerk und in der BTC-Integration eingesetzt werden, um die nächste Generation dezentraler KI-Dienste auf den Weg zu bringen.

- Cykel AI Plc (Vereinigtes Königreich), an der LSE notiert (CYK.L) - Entwickler von KI-Automatisierung für Geschäftsabläufe; hat kürzlich eine geplante Platzierung in Höhe von 750.000 £ angekündigt und die Aufnahme von BTC in die Treasury-Strategie bekannt gegeben.

- Supernova Digital Assets Plc (Vereinigtes Königreich), notiert an der Aquis (SOL.AQ) - hält über 27.000 SOL und ist eine KI-gestützte Zweckgesellschaft, die Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten im Solana- und Kryptowährungs-Ökosystem identifiziert.

- Sundae Bar Plc (Vereinigtes Königreich), notiert an der AIM (SBAR.L) - Betreibt ein BTC-Reservenmodell für einen KI-Agentenmarktplatz, der Entwickler und Unternehmen auf der Suche nach skalierbaren KI-Agenten zusammenbringt.

Über das Unternehmen

Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe Canada: JPEG) ist ein börsennotierter Venture Builder, der agentenbasierte KI an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und dezentraler Finanzwirtschaft vorantreibt. Über seine Tochtergesellschaft Kora AI Pte Ltd entwickelt Pioneer Automatisierungsplattformen für den Kryptohandel und das Treasury-Management. Die mehrschichtige Strategie des Unternehmens für digitale Vermögenswerte kombiniert direkte Bitcoin- und Solana-Engagements sowie strategische Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen, die Innovationen im Bereich KI und Strategien für digitale Vermögensreserven vorantreiben. Dazu gehören Cykel AI Plc, Sundae Bar Plc, TAO Alpha Plc und Supernova Digital Assets Plc. Weitere Informationen oder Anfragen zur privaten Beta-Version von Kora AI finden Sie unter: https://korapilot.ai

Für weitere Informationen besuchen Sie www.p10neer.ai oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

"Darcy Taylor"

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79989Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79989&tr=1



