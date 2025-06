San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Supermicro bringt hochoptimierte KI-Lösungen auf den Markt, die auf AMD Instinct MI350 Series GPUs und AMD ROCm Software basieren und bahnbrechende Inferenzleistung und Energieeffizienz bieten.- Die neuen Supermicro H14 GPU Lösungen werden von der neuesten AMD CDNA Architektur der 4. Generation angetrieben und bieten optimierte Leistung sowie Effizienz für große KI-Trainingsmodelle und Hochgeschwindigkeits-Inferenz-Arbeitslasten- Große Speicherkapazität mit insgesamt 2,304 TB HBM3e pro 8-GPU-Server, die schnellere Berechnungen und eine effizientere Skalierung für KI, Inferencing und Training ermöglichtSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt an, dass sowohl flüssigkeits- als auch luftgekühlte GPU-Lösungen mit den neuen AMD-Instinct-GPUs der MI350-Serie erhältlich sein werden, die für unvergleichliche Leistung, maximale Skalierbarkeit und Effizienz optimiert sind. Die Supermicro H14 Generation von GPU-optimierten Lösungen mit dualen AMD EPYC 9005 CPUs zusammen mit den AMD Instinct MI350 Series GPUs wurde für Unternehmen entwickelt, die maximale Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtbetriebskosten für ihre KI-gesteuerten Rechenzentren suchen."Supermicro ist weiterhin führend in der Branche und verfügt über die meiste Erfahrung bei der Bereitstellung von Hochleistungssystemen für KI- und HPC-Anwendungen", sagt Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Unsere Data Center Building Block Solutions® ermöglichen uns, End-to-End-Rechenzentrumslösungen schnell auf den Markt zu bringen und dabei die neuesten Technologien für die anspruchsvollsten Anwendungen zu nutzen. Die Aufnahme der neuen AMD Instinct MI350 GPUs in unser GPU-Server-Lineup stärkt und erweitert unsere branchenführenden KI-Lösungen und bietet Kunden eine größere Auswahl sowie bessere Leistung bei der Entwicklung und dem Aufbau der nächsten Generation von Rechenzentren."Erfahren Sie hier mehr über Supermicro Server mit AMD Instinct MI350 Series GPUs.Die Rechenzentrumslösungen der H14-Generation von Supermicro bieten unvergleichliche Leistung und Flexibilität für eine Vielzahl von KI-, HPC-, Cloud- und Unternehmensarbeitslasten. Diese Systeme basieren auf Supermicros bewährter Building-Block-Architektur, um Unternehmenskunden bei der effizienten Aufrüstung und Skalierung ihrer Arbeitslasten zu unterstützen. Die neuen Supermicro GPU-Server sind sowohl mit der neuesten AMD EPYC CPU als auch mit AMD Instinct GPUs ausgestattet, die zusammen eine leistungsstarke Familie KI-fähiger Lösungen bieten sowie Supermicros Data Center Building Block Solutions (DCBBS) ergänzen, die den Erfolg der Kundschaft von der Beratung bis zur Bereitstellung vor Ort und dem Support sicherstellen."Unsere neue AMD Instinct MI350 Series bietet bis zu 40 Prozent mehr Token pro Dollar im Vergleich zur Konkurrenz, während der Industriestandard-Formfaktor für OEM-Infrastrukturkompatibilität beibehalten wird", so Dr. Lisa Su, Geschäftsführerin und Vorsitzende von AMD. "Durch das Kombinieren dieser GPUs mit den bewährten Plattformen von Supermicro kann unsere Kundschaft vollständig integrierte, luft- oder flüssigkeitsgekühlte Racks einsetzen, die komplett auf AMD Technologie basieren und ihnen die Flexibilität und Effizienz bieten, die sie benötigen, um robuste KI-Lösungen in jeder Größenordnung einzusetzen."Supermicro erweitert sein bewährtes flüssigkeits- und luftgekühltes "High-Performance Fabric 8-GPU"-System und nutzt den offenen Multi-Architektur-Industriestandard OCP Accelerator Module (OAM) zur Unterstützung der neuesten AMD Instinct MI350 GPUs. Für Umgebungen mit höherer Dichte bietet das flüssigkeitsgekühlte 4U-System mit AMD Instinct MI355X GPUs die neue, verbesserte Direct Liquid Cooling (DLC) Architektur von Supermicro, welche neue Technologien für die Kühlung verschiedener Serverkomponenten sowie eine Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 40 % beinhaltet, eine höhere Leistung pro Rack ermöglicht und eine fortschrittliche Kühlungsinfrastruktur im großen Maßstab unterstützt. Kunden können die flüssigkeitsgekühlte 4U-Option von Supermicro für Rack-Scale-Anwendungen mit höherer Dichte sowie die 8U-Option für luftgekühlte Umgebungen wählen.Entwickelt, um den Rechendurchsatz, die Speicherbandbreitennutzung sowie die Energieeffizienz zu maximieren und so eine energieeffizientere KI-Inferenz zu ermöglichen. Diese beschleunigten GPU-Server mit AMD Instinct MI350 Series bieten 288 GB HBM3e pro GPU, was einer Erhöhung der Speicherkapazität um das 1,5-Fache gegenüber früheren Generationen von AMD-Instinct-Beschleunigern entspricht, sowie eine Bandbreite von 8 TB/s und 1,8-fache FP16/FP8-Petaflops im Vergleich zur vorherigen Generation Instinct MI325X. So können Kunden mehr Daten für ihre KI-Arbeitslasten schneller verarbeiten."KI-Modelle werden nicht nur immer größer, sondern erfordern auch eine schnellere und effizientere Infrastruktur, die in realen Umgebungen konsistent eingesetzt werden kann", sagt Paul Schell, Industry Analyst bei ABI Research. "Mit der Integration der AMD MI350 GPUs in die neueste H14 Generation demonstriert Supermicro seinen Einsatz, skalierbare, hochleistungsfähige und speicherfähige Lösungen anzubieten, die sowohl für KI-Training als auch für Inferenzen optimiert sind. Mit der Unterstützung von Flüssigkeits- und Luftkühlung bieten diese Systeme die Flexibilität sowie die Effizienz, die CSPs, Neo-Clouds und Unternehmen gleichermaßen benötigen, um die nächste Welle des KI-Wachstums voranzutreiben."Diese neuen GPU-Lösungen wurden für den Einsatz von KI im großen Maßstab bei Cloud-Service-Providern und Unternehmenspartnern entwickelt. Die AMD Instinct MI350 Serie basiert auf der AMD-CDNA-Architektur der vierten Generation und bietet außergewöhnliche Leistung sowie Energieeffizienz für viele verschiedene Arbeitslasten, von KI-Training und Inferenz bis hin zu komplexen wissenschaftlichen Simulationen. Die neue AMD MI350 Serie wird auch neue FP6- und FP4-Datentypen enthalten, um außergewöhnliche KI-Fähigkeiten zu bieten und größere Modelle für KI-Einsätze zu verarbeiten.Diese Supermicro-GPU-Systeme, welche die AMD Instinct GPUs unterstützen, stehen zur Bestellung bereit:Flüssigkeitsgekühlte GPU, 4U https://www.supermicro.com/en/products/system/gpu/4u/as%20-4126gs-nmr-lccLuftgekühlte GPU, 8Uhttps://www.supermicro.com/en/products/system/gpu/8u/as%20-8126gs-tnmrInformationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Hersteller umfassender IT-Lösungen mit Servern, KI, Speicher, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen sowie Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unserer globalen Kundschaft, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt sowie hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt sowie optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken oder auch eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.