Aktien: Märkte zu Beginn der Woche richtungslos - fehlte der Drive nach oben. Und Israels Bomben auf Iran am Freitag liessen die verdrängten Ängste wieder aufleben.So bestätigen sich die warnenden Stimmen, dass die Luft an den Märkten dünner werde - schon häufiger gehört. Aber bisher besannen sich die Märkte nach "Schocks" immer wieder eines Besseren und erholten sich wieder. Ob das diesmal wieder so sein wird? Ám Montag wieder alles vergessen? Oder eskaliert der Konflikt am Wochenende - ohne das man als Anleger sofort reagieren kann? Und dann Ausverkauf am Montag? Vieles ist denkbar, alles möglich… ...

